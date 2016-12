Meteo, temporanea tregua dal maltempo

11:15 - Temporanea tregua dal maltempo nel corso del fine settimana, che vedrà l'allontanamento dell’intenso mini-ciclone verso est con conseguente miglioramento del tempo e cessazione delle varie criticità. Tuttavia, la porta atlantica rimarrà aperta e, nella seconda parte della giornata di domenica, sui settori più occidentali del Paese si sentiranno i primi effetti dell'arrivo di un vero e proprio "treno di perturbazioni".

Queste perturbazioni attraverseranno in maniera incessante la nostra Penisola per tutta la prossima settimana causando ancora abbondanti accumuli di pioggia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo -. In effetti da lunedì a sabato saremo interessati da almeno tre perturbazioni in sequenza ravvicinata che insidieranno soprattutto il Nord, le regioni tirreniche, le Isole maggiori e il settore ionico.



MINI-CICLONE - Gli effetti del mini-ciclone si stanno esaurendo. Si sta indebolendo e il suo centro si sta dirigendo verso il mar libico. Le raffiche più forti hanno sfiorato 120-130 km/h ed in alcune città siciliane si sono accumulati fino a 80 mm di pioggia dalla mezzanotte. In mattinata ancora alle prese con forti venti la Sicilia orientale essendo la parte più vicina, con raffiche fino 95 km/h registrate ad esempio a Catania. Al largo delle coste del crotonese e catanese le onde hanno superato i 6 metri di altezza. Il centro del mini-ciclone con caratteristiche simili a un piccolo ciclone tropicale, ieri sera è passato nei pressi di Malta, dove la pressione è scesa di ben 15 hPa nel giro di poche di ore. Ieri pomeriggio sono state registrate raffiche fino a 114 km/h a Lampedusa.



PREVISIONI DI SABATO- Al Nord avremo ancora piogge sulle Venezie, localmente anche su Romagna ed Emilia orientale; la sera qualche pioggia anche nel nord della Lombardia e Trentino Alto Adige. Schiarite temporanee al Nordovest. Al Centro nuvoloso con qualche pioggia isolata su Marche, Lazio, Umbria e bassa Toscana. Al Sud nuvolosità variabile con rovesci su Puglia meridionale e aree ioniche che tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio; anche in Sicilia nel pomeriggio tempo in miglioramento. In Sardegna prevarrà il sole. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori di nuovo oltre la media. Previsti ad esempio 22 gradi a Catania, Palermo, Trapani, Napoli, Olbia, Cagliari, 21 gradi a Messina, Reggio Calabria, Lamezia, 20 gradi per Sassari, Alghero, Crotone, 19 gradi per Taranto, Lecce, Bari, Brindisi, Viterbo, Roma, Rieti, Pisa, Grosseto, Firenze, Genova, 18 gradi per Pescara, Perugia, Trieste, Imperia, 17 gradi per Catanzaro, Ancona, Verona, Venezia, Torino, Novara, Milano, Bergamo, 16 gradi per Potenza, Udine, Treviso, Piacenza, Bologna, Cuneo, 15 gradi per Trento, Rimini, Brescia, Aosta, 14 gradi per L’Aquila, Campobasso e Bolzano. Venti ancora sostenuti sul Mar Ionio e intorno alla Sicilia ma in decisa attenuazione con il passare delle ore.



PREVISIONI DI DOMENICA - Graduale ma temporaneo miglioramento al Centrosud e in Sicilia; in mattinata sarà possibile qualche rovescio isolato in Campania. Al Nord e in Sardegna cielo in prevalenza nuvoloso con qualche rovescio sparso in Sardegna specie al mattino e nell'ovest dell’Isola, al Nord al mattino piogge residue all'estremo Nordest e localmente nel nord della Lombardia. Nel corso della giornata nubi in addensamento e piogge in arrivo su Piemonte e Ponente Ligure. La sera piogge in intensificazione in Piemonte, qualche pioggia in arrivo anche sull'ovest dell’Emilia e della Lombardia; rovesci e locali temporali su Liguria e alta Toscana. Temperature massime in calo al Nordovest. Venti in prevalenza deboli con tendenza a rinforzare da sud su Sardegna e Mari di Ponente. Clima sempre relativamente mite.



LA PROSSIMA SETTIMANA Lunedì si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che interesserà in particolar modo le regioni settentrionali. Le piogge che al Nordovest arriveranno già alla fine della giornata di domenica, lunedì si estenderanno in mattinata anche al Nordest e alla Toscana. Nel corso del giorno le piogge potranno risultare localmente anche intense nelle regioni di Nordovest e lungo la fascia prealpina del Nordest. Possibili temporali su Liguria e Toscana, in particolare tra il nord della Toscana e il Levante Ligure dove i quantitativi potranno essere di nuovo molto abbondanti. In giornata possibili locali precipitazioni anche in Sardegna e nell’alto Lazio. Tempo discreto con schiarite più ampie nelle regioni adriatiche. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, in lieve aumento sul Medio Adriatico e al Sud. Rinforzo dei venti di Scirocco su tutti i mari, in particolare sui mari di Ponente.



Il resto della settimana si conferma particolarmente instabile e in alcuni casi perturbato con un nuovo coinvolgimento delle precipitazioni anche al Centrosud.