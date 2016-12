11 agosto 2015 Meteo, temporali intensi al Centrosud e Isole Il vortice di bassa pressione si sta spostando lentamente verso Sud. Migliora al Nord, mentre nelle regioni centro-meridionali diffusi temporali anche molto intensi

Il vortice di bassa pressione che sta determinando condizioni di instabilità su gran parte del territorio, continuerà a dirigersi molto lentamente verso lo Ionio. Di conseguenza -spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo- mentre al Nord la situazione tenderà a tornare più stabile e tranquilla, verso sud i temporali saranno diffusi e intensi. Mercoledì l'instabilità si concentrerà al Sud. Giovedì la perturbazione abbandonerà il territorio lasciando ampio spazio al sole e al ritorno del caldo intenso (specialmente al Centro e al Nordest) per due o tre giorni. Venerdì una circolazione ciclonica atlantica si avvicinerà da Ovest all'Italia, portando in serata i primi temporali sul Piemonte. Nel weekend di Ferragosto l'aria atlantica più temperata avanzerà anche in direzione della Sardegna e del resto dell'Italia, attenuando temporaneamente la calura e portando qualche temporale in particolare sulle aree alpine e prealpine del Nord e sulle zone interne della Penisola e delle Isole.

Previsioni per mercoledìMercoledì tempo soleggiato al Centronord e in Sardegna con qualche annuvolamento residuo nell'Isola e tra basso Lazio, Abruzzo e Molise. Parziali schiarite anche sulla Campania e Puglia. Ancora instabile sul resto del Sud dove non mancheranno dei rovesci sparsi, particolarmente intensi sulla Calabria. Temperature in crescita al Centronord e in Sardegna, in lieve ulteriore flessione al Sud, in particolare sullo Ionio.