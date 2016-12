Meteo, temporali in arrivo domenica

Il vortice scivolerà quindi verso la Corsica e il Tirreno: da qui, nei primi giorni della nuova settimana, porterà nuvole, un po' di temporali e sensibile attenuazione del caldo anche sulle regioni del Centrosud. Nel frattempo, già domenica questo vortice depressionario favorirà un aumento dell'instabilità, in particolare al Nordovest dove, specie nella seconda parte del giorno, si formeranno numerosi temporali, con il rischio che alcuni siano anche di forte intensità, soprattutto tra Piemonte e alta Lombardia”.



PREVISIONI PER DOMENICA - Sin dal mattino locali temporali su ovest e nord del Piemonte; altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti all'estremo Sud. Tra pomeriggio e sera si accentua l'instabilità con probabili temporali sparsi su Alpi, Piemonte, dorsale appenninica, Umbria, zone interne di Toscana e Lazio, al Sud e in Sicilia. In serata e nella notte i temporali raggiungeranno anche l'ovest dell'Emilia e la Lombardia.



Attenzione perché i temporali potranno essere anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento, in particolare quelli che si svilupperanno su Piemonte e Lombardia. Le uniche zone che beneficeranno di sole durante tutto l'arco della giornata saranno la Val Padana orientale e le coste del medio e alto Adriatico.



Sarà ancora una giornata molto calda e molto afosa (specialmente all'estremo Nordest, al Centro e sulla Sardegna, dove si potranno ancora superare i 35 gradi): una prima lieve attenuazione dell'intensa calura la avremo all'estremo Nordovest. La nostra previsione di domenica ha un'affidabilità media con Indice (IdA) intorno a 75 al Nord, 80 al Centro e 85 al Sud.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA - La tendenza per la prossima settimana conferma una fase di marcata instabilità atmosferica tra lunedì e mercoledì, con un'attenuazione dell'ondata di calore. In particolare, lunedì la probabilità di rovesci e temporali sarà più elevata al Nordovest, su Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, Basilicata, monti della Calabria e della Sicilia. Non si escludono fenomeni di forte intensità con grandine e raffiche di vento. Si salverà il Triveneto, in particolare il Friuli Venezia Giulia dove, oltre al sole, ci sarà ancora molto caldo. Altrove, le temperature subiranno una generale diminuzione, in alcuni casi anche sensibile (ordine di 7-8 gradi). Venti di Maestrale in rinforzo sulla Sardegna. Per martedì si prospetta un miglioramento al Nord, ancora molto instabile invece al Centrosud. Mercoledì l'instabilità di concentrerà sulle regioni meridionali.