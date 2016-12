Meteo, temporali e nubifragi al Centronord provocano un sensibile calo termico

La perturbazione numero 2 del mese di settembre è accompagnata da una massa d'aria piuttosto fresca che ha provocato un brusco calo termico anche nell'ordine di 6-8 gradi al Centronord. Nelle prossime ore sarà alto il rischio di forti temporali e nubifragi su gran parte delle regioni centrali (dove vige in molti settori un'allerta arancione delle Protezione Civile) in Emilia Romagna e sulle Venezie. Anche il fine settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - sarà condizionato dalla presenza di un vortice di bassa pressione originato dalla massa d'aria fresca in arrivo, con una marcata instabilità più diffusa nella giornata di domenica. I venti saranno in intensificazione su tutti i nostri mari e il calo termico si estenderà anche al Sud e alla Sicilia tra sabato e domenica.

Previsioni per venerdì. Nelle prossime ore rovesci e temporali di forte intensità con rischio nubifragi su Toscana, Umbria, Lazio in estensione verso Emilia Romagna e Triveneto. Rovesci a carattere più isolato possibili anche nel resto del Centronord tranne le coste abruzzesi e molisane. Ancora qualche acquazzone nel Nord della Sardegna. Al Sud e in Sicilia tempo buono con soltanto il transito di un po' di nuvolosità. In serata i fenomeni più intensi saranno concentrati su Lazio, Campania, ed estremo Nordest. Temperature in ulteriore calo in gran parte del Centronord e in Sardegna, in temporaneo rialzo al Sud e in Sicilia per effetto dello Scirocco con punte i 30°C nell'Isola.