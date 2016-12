Meteo: tempo un po' instabile al Nord, soleggiato al Centrosud

16 agosto 2016 10:34 Meteo: tempo un poʼ instabile al Nord, soleggiato al Centrosud Nel week end si prospetta per il Centrosud una fase di caldo più intenso con valori oltre i 30 gradi e picchi attorno ai 35 gradi

“In questa parte centrale della settimana il parziale indebolimento dell’alta pressione consentirà alcune infiltrazioni di aria un po’ più umida e instabile: avremo pertanto una maggiore nuvolosità - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - e non mancherà la formazione di qualche rovescio o temporale. Le temperature caleranno leggermente al Nord, mentre non subiranno grandi variazioni nel resto d’Italia, con il caldo che, fino a giovedì, si manterrà su valori normali, senza picchi elevati. Nel fine settimana, invece, si prospetta per il Centrosud una fase di caldo più intenso con valori diffusamente oltre 30 gradi e picchi attorno ai 35 gradi. Nel contempo, tra sabato e domenica una perturbazione più organizzata lambirà il Nord, portando nuovi rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Prealpi”.

Le previsioni di martedìMartedì tempo soleggiato al Centrosud. Aumenta la nuvolosità sulla Sardegna nella seconda parte della giornata; non si esclude qualche temporale di calore sull’Appennino abruzzese. Al Nord il sole sarà disturbato da qualche annuvolamento; nel corso della giornata saranno possibili rovesci o temporali sparsi, meno probabili lungo le coste e nel sud dell’Emilia e sulla Romagna. Venti deboli. Temperature massime in lieve aumento al Sud. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità di 70 al Nord, 90 al Centro, 95 al Sud.

Le previsioni di mercoledìMercoledì in tutta Italia nuvolosità variabile. Possibilità di qualche rovescio o temporale al Nord, più probabile a ridosso dei rilievi e nella seconda parte della giornata. Qualche piovasco sarà possibile anche sul Levante ligure. Al Centro rovesci isolati sull’Appennino e nel basso Lazio; al Sud e sulle Isole la giornata trascorrerà probabilmente senza precipitazioni di rilievo. Temperature in calo nei valori massimi al Centro. Venti in prevalenza deboli: da segnalare un moderato Libeccio sul Mar Ligure.