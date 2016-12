Meteo, tempo stabile ma nuvoloso "Primavera d'inverno" nel weekend

14:02 - "Tra oggi e domani l’Italia sarà lambita dall’alta pressione che però non riuscirà a occupare con decisione la nostra Penisola, lasciando così filtrare umide correnti mediterranee che tenderanno a generare una copertura nuvolosa a tratti compatta a ridosso della Penisola". Lo affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo. "Dal punto di vista delle temperature non ci saranno grandi scossoni".

"Deboli gelate mattutine al Nord e zone interne del Centrosud. Nel fine settimana, l’Anticiclone delle Azzorre riuscirà raggiungere l’Italia col proprio carico di aria mite di origine tropicale dando vita a una fase caratterizzata da caldo anomalo, una vera e propria “Primavera di Gennaio”, ovvero un breve periodo con temperature eccezionalmente miti.



In effetti, soprattutto nella giornata di sabato, le massime saliranno fino a 20 gradi e oltre soprattutto al Nordovest e nel versante tirrenico della Sardegna, complice anche l’effetto dei venti di Foehn. Già alla fine di domenica, però, sull’Italia faranno irruzione delle correnti molto fredde: le temperature torneranno bruscamente a calare, mentre al Sud e nelle regioni adriatiche tornerà a cadere la neve fino a quote molto basse. Attenzione dunque a questi continui e repentini sbalzi termici”.



OGGI TEMPO STABILE MA NUVOLOSO SUL VERSANTE TIRRENICO E NELLA BASSA PIANURA

Oggi cielo a tratti grigio per la presenza di nubi su Liguria, versanti tirrenici , isole maggiori, settore dell’alto Adriatico e bassa pianura padana. Ampie schiarite nel resto del Paese. Alla sera tendenza ad un ulteriore aumento delle nubi al Nord, ma sempre con scarso rischio di pioggia. Temperature senza grandi variazioni con valori non lontani dalla media. Nella notte temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, qualche fiocco di neve sulla Val D’Aosta oltre i 1300 metri.



Venti deboli, di Maestrale intorno alle isole maggiori.



VENERDÌ SITUAZIONE TRANQUILLA E GENERALE AUMENTO TERMICO

Venerdì nuvolosità sparsa in Toscana, Romagna, Sud e Isole. Poco nuvoloso al Nordovest, con il rischio di nebbie a banchi in Emilia e nel sud-est della Lombardia. Nel pomeriggio nuvole in ulteriore attenuazione al Sud, mentre si addosseranno all’arco alpino, con qualche precipitazione zone di confine Val D’Aosta e Alto Adige, con quota neve al di sopra dei 1600-1700 metri. Giornata più ventosa, con locali rinforzi nelle vallate alpine e con Maestrale intorno alle Isole da moderato a forte. Temperature in aumento di 1-3 gradi un po’ in tutta Italia.



WEEKEND: TEMPERATURE IN DECISO AUMENTO E MOLTO VENTO. BRUSCO CALO DA DOMENICA SERA

Sabato il fronte di venerdì che si addosserà alle Alpi si sarà trasferito verso i Balcani, avremo dei passaggi di nubi alte con molte velature. Prevarrà il bel tempo, con il passaggio però di numerose velature al Nord e regioni adriatiche. Nubi più consistenti sulle regioni tirreniche e soprattutto su Toscana, Umbria, Campania, Calabria tirrenica e i settori nord occidentali della Sicilia e ovest Sardegna. Nuvolosità anche sull’alto Adriatico, basso Veneto e Venezia Giulia con un mix di nubi basse e nebbie. Rischio di formazione di qualche nebbia sulla Val Padana orientale. A fine giornata si addosserà il fronte freddo che poi tra domenica e lunedì attraverserà l’Italia e sarà responsabile del calo termico. Nella notte aumento della nuvolosità nelle Alpi e ulteriore addossamento delle nubi su tutto il versante tirrenico Liguria compresa. Nella notte prime precipitazioni lungo l’arco alpino con quota neve in calo nelle Alpi di confine fin verso i 1000 metri.



Venti occidentali in sensibile rinforzo tra la Sardegna, il medio basso Tirreno e la Sicilia, Libeccio moderato tra mar Ligure e alta Toscana e venti di Foehn su Valle D’Aosta e Piemonte.



Temperature in generale aumento più o meno sensibile, sarà una giornata eccezionalmente mite soprattutto in montagna con lo zero termico che si porterà tra i 3000 e 3500 metri. Le zone più calde saranno la Sardegna, il Piemonte, la Val D’Aosta e le regioni centrali tirreniche. I valori si aggireranno in queste zone intorno ai 20 °C con qualche punta superiore.



Domenica il fronte freddo porterà un calo termico a partire dalle Alpi, che si propagherà alle regioni centrali solo in serata e al Sud nella giornata di lunedì.



Il clima sarà molto mite nelle regioni adriatiche, ioniche e in Sicilia per effetto dei venti di Libeccio in caduta dall’Appennino. Il calo termico sarà sensibile nelle Alpi e all’ estremo Nordest ed entro la fine della giornata anche nel resto del Nord.



Domenica tra pomeriggio e sera veloce peggioramento al Nordest con il rischio di pioggia su Veneto orientale, Emilia orientale, Romagna, Friuli Venezia Giulia e nord delle Marche. Qualche pioviggine tra Levante ligure e alta Toscana. In serata l’area di maltempo si concentrerà sulle regioni del medio adriatico (Marche Abruzzo, Molise, nord della Puglia ed Irpinia). Nella notte brusco abbassamento del limite delle nevicate sul versante adriatico dell’Appennino con quota neve poco sotto i mille metri.



Maestrale forte in Sardegna, Foehn al Nordovest e intenso Libeccio su Tirreno, mar ligure e Sud. A fine giornata i venti si disporranno dai quadranti settentrionali.



Lunedì clima più decisamente più invernale con temperature che rientreranno nella norma. Farà freddo sul medio adriatico e al Sud anche a causa dell’effetto wind chill.



A Torino si passerà dai 22°C previsti sabato agli 8°C di lunedì pomeriggio, a Cuneo da 20°C a 7°C.