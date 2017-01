31 dicembre 2016 10:52 Meteo, tempo stabile ma attenzione alle nebbie di San Silvestro Nel weekend di Capodanno alta pressione, freddo invernale e gelate notturne

Proprio nel fine settimana di Capodanno si smorza il flusso di aria gelida che ha interessato soprattutto il Sud. Già da oggi si attenueranno nuvole, vento e freddo diurno anche se all'alba il clima è decisamente invernale, comunque consono alla stagione. Per un paio di notti le nebbie torneranno in Val Padana e rappresenteranno l’unico elemento che potrebbe disturbare la notte di San Silvestro, riducendo la visibilità specie nella fascia centrale a cavallo del Po. Per il resto sarà una notte stabile e con un freddo normale per la fine di dicembre. Il primo dell’anno vedrà ancora molte schiarite, ma con i primi segnali di cambiamento a fine giornata. Tra il 2 e il 3 del mese è atteso un cambiamento della circolazione atmosferica con l’instaurarsi di correnti nord-occidentali, che indirizzeranno una perturbazione verso l’Italia con effetti principalmente al Centro Sud e con il Nordovest e il settore alpino quasi del tutto saltati dalle precipitazioni.

Previsioni per sabato. Prevalenza di bel tempo, con pochi annuvolamenti residui al Centro Sud (specie tra Calabria e Sicilia settentrionale, ma in diradamento). Al mattino un po’ di nebbia in pianura Padana, anche fitta e persistente nei settori tra Mantova e Ferrara. Temperature massime in rialzo al Sud. Venti settentrionali in attenuazione, ma ancora fino a moderati su medio e basso Adriatico e Ionio. Nella notte di San Silvestro tempo stabile, ma con rischio di nebbie localmente fitte in Val Padana e gelate al Nord.