13 gennaio 2015 Meteo, tempo stabile fino a giovedì Nubi in aumento e qualche pioggia fino a venerdì, quando il peggioramento si farà più consistente. Ritorno della neve sulle Alpi intorno ai 1000 metri

11:25 - Fino a giovedì sull'Italia avremo tempo sostanzialmente stabile nonostante un aumento della nuvolosità accompagnato da poche piogge. Peggioramento nell'ultima parte della settimana, quando il passaggio di umide correnti atlantiche tra venerdì e domenica riporterà la pioggia su molte zone d'Italia, in particolare al Centro Nord, con nevicate sulle Alpi intorno ai 1000 metri.

Le previsioni per martedì - Alternanza tra sole e nuvole al Nord, Toscana e Sardegna, con poche deboli piogge che, tra pomeriggio e sera, bagneranno solo Liguria e Lombardia, accompagnate da qualche nevicata sulle Alpi lombarde e valdostane oltre i 1000-1400 metri. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Nel corso della notte qualche debole pioggia anche su Toscana e Lazio. Venti meridionali, da deboli a moderati, sui mari di ponente.



Le temperature massime saranno in leggero calo al Nord, in crescita invece al Sud, ma in ogni caso sempre in generale al di sopra della norma. Previsti nel pomeriggio 8°C a Torino e Cuneo, 10°C a Milano e Udine, 12°C a Bologna, 13°C a Firenze e Lecce, 15°C ad Ancona, Pescara e Cagliari, 16°C ad Olbia, e Catanzaro, 17°C a Catania, Palermo e Reggio Calabria.



Le previsioni per mercoledì - Cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte del Nord, settore tirrenico fino alla Campania e nord delle Marche. La nuvolosità risulterà piuttosto compatta su Levante Ligure, alta Toscana e Venezia Giulia. Possibile alcune schiarite al Nordovest tra pomeriggio e sera che favoriranno il ritorno di qualche nebbia nel corso della notte. Il settore adriatico dalle Marche alla Puglia e il Sud saranno le zone più soleggiate. Qualche pioggia sarà possibile tra Levante ligure e alta Toscana. In serata qualche fiocco di neve nelle zone di confine dell'Alto Adige e possibile pioggia sulla Venezia Giulia. Temperature in aumento nei valori minimi anche di 5-6 gradi: basso rischio di gelate. Da segnalare piogge deboli e isolate su Triveneto e Toscana e qualche nevicata sulle Alpi al di sopra di 800-1000 metri. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d'Italia. Temperature minime in crescita; massime con poche variazioni. Libeccio sul Mar Ligure, venti occidentali moderati sulla Sardegna.



Le previsioni per giovedì - Al Nord arriveranno correnti umide meridionali che precederanno una perturbazione atlantica in avvicinamento nella giornata di venerdì. Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso al Nord, nuvolosità irregolare anche sulle regioni tirreniche con qualche pioviggine possibile su Liguria, alta Toscana e dal pomeriggio anche su Lombardia occidentale e parte del Piemonte. Temperature senza grandi variazioni.



Venerdì il peggioramento coinvolgerà quasi tutto il Nord Italia e l'alta Toscana con piogge e nevicate su Alpi e Prealpi. La quota neve si attesterà tra i 1000 e i 1300 metri ma localmente si potrà arrivare intorno 900-1000 metri. Tra venerdì e sabato alla quota dei 1500 metri si potrebbero accumulare anche 40-50 cm di neve fresca. La zona più coinvolta da queste nevicate sarà il settore alpino e prealpino centro-orientale.



Si conferma un weekend con nuvolosità estesa e con il rischio di piogge sabato su Lombardia, Nordest, Toscana e Levante ligure. Domenica coinvolgimento del settore adriatico e del Sud peninsulare. Le temperature saranno leggermente superiori alla norma fino a domenica. Soffieranno venti moderati di Libeccio sul mar Ligure.