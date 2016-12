20 novembre 2014 Meteo, tempo stabile e soleggiato L'alta pressione sub-tropicale garantirà un fine settimana di bel tempo con qualche nebbia nelle zone di pianura di Nord e Centro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:35 - Fino a domenica tempo soleggiato in gran parte d'Italia, con temperature pomeridiane piuttosto miti, in generale di qualche grado oltre la norma. Da segnalare la presenza di nebbie nel primo mattino soprattutto in Valpadana e nelle valli del Centro. Al Nord minime intorno agli 0 gradi, con conseguente escursione termica tra giorno e notte anche di 14/15 °C. Il tempo dovrebbe rimanere bello e stabile anche agli inizi della prossima settimana.

Le previsioni per giovedì - Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutta la Penisola, con qualche nuvola innocua in più solo su Molise, Puglia, Calabria Meridionale, Sicilia Settentrionale e Sud della Sardegna. Un po' di nebbie in Valpadana e nelle valli del Centro. Nel pomeriggio ancora tempo in prevalenza bello, con un po' di nuvolosità innocua solo in alcune zone di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Isole. Nella notte situazione ancora tranquilla, ma di nuovo con la formazione delle nebbie in Valpadana e nelle valli del Centro, specie in quelle di Toscana, Umbria e Lazio. Moderati venti settentrionali o di Maestrale su Basso Adriatico e Ionio.



Temperature minime ovunque in calo, intorno agli zero gradi in diverse zone del Nord; massime quasi invariate e sempre al di sopra delle medie stagionali, con punte fino a 20-21 gradi in Sicilia e Sardegna.



Le previsioni per venerdì - Venerdì altra giornata di bel tempo, anche se a tratti in Liguria, Toscana, Puglia, Calabria e Sicilia il cielo verrà in parte nascosto da un po' di nuvole innocue. Il cielo potrà risultare grigio su Liguria e alta Toscana e non si esclude qualche locale pioviggine tra Savona e Livorno. Al mattino nebbie, anche fitte, in Valpadana e nelle valli del Centro, in diradamento nel corso della giornata e in formazione di nuovo tra sera e notte nelle stesse zone. Temperature senza grandi variazioni, piuttosto basse al primo mattino, insolitamente miti invece al pomeriggio.



Fine settimana di tempo stabile - Si conferma anche nel weekend la presenza dell'alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile. Si tratta di una vasta area anticiclonica di matrice sub-tropicale che porterà aria particolarmente mite sulla nostra Penisola e manterrà così le temperature massime al di sopra delle medie stagionali, con picchi anche di 25°C in Sardegna. La massima estensione di questa bolla di alta pressione si verificherà tra domenica e lunedì.



Sabato tempo in prevalenza soleggiato quasi ovunque. Le nebbie dovrebbero risultare più consistenti in Valpadana e il loro sollevamento diurno potrebbe dar luogo a strati nuvolosi bassi sui settori padani lungo il corso del Po. Nuvolosità anche su media alta Toscana, Liguria, Umbria, Romagna e nord delle Marche. Da segnalare anche qualche velatura in transito al Nord e annuvolamenti passeggeri sul basso Adriatico. Il clima diurno sarà particolarmente mite durante tutto il weekend. La Sardegna sarà la regione più mite con picchi di 25°C grazie all'apporto dei venti di Scirocco. Al Nord punte di 20°C al di fuori delle zone nebbiose. Di notte clima freddo con valori nelle medie e poco sopra lo zero al Nord e nelle valli del Centro.



Domenica tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese. Le nebbie saranno in intensificazione in Valpadana, sui litorali dell'alto Adriatico e nella valli del Centro. In Valpadana il cielo potrà così risultare piuttosto grigio. Per il resto cielo sereno, maggiore nuvolosità in Liguria e basso Adriatico. Temperature in ulteriore lieve aumento al Nord e Sardegna. Domenica lo zero termico a metà giornata si troverà al di sopra dei 3000 metri come in estate.



Il tempo dovrebbe rimanere bello e stabile anche agli inizi della prossima settimana, fino alla giornata di lunedì, mentre le proiezioni a medio-lungo periodo indicano già da martedì un aumento della nuvolosità con il ritorno delle prime piogge al Nordovest e in Sardegna per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione. Tra mercoledì e giovedì potrebbe tornare il maltempo al Nord, regioni tirreniche e Isole.