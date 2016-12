Meteo, tempo stabile e soleggiato sull'Italia

14 agosto 2016 11:04 Meteo, tempo stabile e soleggiato sullʼItalia Clima estivo, con caldo senza eccessi. Da martedì maggiore variabilità al Nord

"Una vasta area di alta pressione determina in questi giorni sull'Italia tempo soleggiato - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - con temperature che tendono a salire gradualmente, riportandosi su valori vicini alle medie del periodo, e risultando quindi tipicamente estive. Nel corso della prossima settimana il campo anticiclonico dovrebbe indebolirsi un po', con la possibilità, principalmente al Nord, del ritorno da martedì di una maggiore variabilità".

Le previsioni di domenicaGiornata all'insegna del sole su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno; qualche annuvolamento significativo solo nelle zone interne della Sicilia e, localmente, in corrispondenza dei rilievi alpini, ma con rischio molto basso di eventuali isolati piovaschi. Temperature massime in lieve generale aumento, ancora leggermente sotto la norma nelle regioni del medio e basso Adriatico. Venti in attenuazione definitiva anche al Sud. Mari: mosso lo Ionio, calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità decisamente alto in tutta Italia (IdA pari a 95 al Nord e al Sud, 99 al Centro).

Le previsioni di lunedìAnche la giornata di Ferragosto si caratterizzerà per la prevalenza del sole. Al Nord sarà possibile osservare qualche velatura passeggera in più e, nel settore alpino-prealpino, aumenterà lo sviluppo dei cumuli pomeridiani con rischio di locali rovesci o brevi temporali tra pomeriggio e sera. Temperature massime in lieve ulteriore aumento: valori nella norma, con punte di 31-32 gradi al Nord e in Sardegna, fino a 32-34 gradi nelle regioni tirreniche. Venti deboli, salvo qualche rinforzo da nord su Canale d’Otranto e Mar Ionio.