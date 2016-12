28 ottobre 2016 11:00 Meteo, tempo stabile e soleggiato nelle zone terremotate Un vortice ciclonico, invece, investirà il Sud con venti fino a 100 km/h e fenomeni piovosi più intensi sulla Calabria ionica

La perturbazione transitata sull'Italia tra mercoledì e giovedì ha dato origine nel Tirreno sudorientale a un centro di bassa pressione che nella giornata di venerdì si andrà a posizionare sul basso Ionio: da qui porterà ancora piogge e temporali nelle estreme regioni meridionali. Da quella posizione continuerà anche ad alimentare tra l'Alto Adriatico e il Centrosud una moderata o forte ventilazione nordorientale che contribuirà a far diminuire ulteriormente le temperature sul medio versante adriatico e al Sud. Nel frattempo l'anticiclone, posizionato sull'Europa occidentale, si è rafforzato al Centronord: su queste regioni il tempo per diversi giorni risulterà stabile e in gran parte soleggiato, ma con il rischio di formazioni di banchi di nebbia. Nel fine settimana l'alta pressione riuscirà ad estendere la sua influenza anche al Sud con residue e isolate piogge soltanto nell'estremo Sud-est della Sicilia. L'inizio della settimana vedrà ancora l'alta pressione proteggere il nostro Paese dall'arrivo di piovose perturbazioni, ma il tempo risulterà meno soleggiato: da segnalare, infatti, non solo ancora un po' di variabilità in Sicilia, ma anche un aumento del grigiore al Nord dovuto a estesi strati di nubi basse; tra martedì 1° novembre e mercoledì 2, nubi basse anche anche al Centro. Il clima in generale risulterà mite.

Previsioni per venerdì. Insistono le nuvole all'estremo Sud specie in Calabria dove per tutta la giornata avremo piogge e temporali intermittenti anche di forte intensità, specialmente sui settori ionici; piogge sparse anche nel Nord e nell'Est della Sicilia e al mattino nel Salento. Nel resto del Paese giornata in prevalenza soleggiata, con tuttavia un po' di nuvolosità sparsa ma comunque innocua e irregolare sulle pianure del Nord e sulle regioni centrali adriatiche. Le precipitazioni a fine giornata si concentrano tra bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature pomeridiane non lontane dai 20 gradi in gran parte del Nord ma fino a 22-23 gradi in Liguria e regioni del versante tirrenico. Attenzione ai forti venti da Nord-est su Alto Adriatico e al Centrosud con raffiche fino a 100 km/h al Sud e i mari che resteranno mossi o molto mossi, fino ad agitato lo Ionio.

Previsioni zone terremotate. Nelle regioni centrali colpite dal sisma venerdì avremo una prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità residua lungo la dorsale orientale dell’Appennino, altrove tempo soleggiato. Temperature notturne in calo per l’attenuazione del vento, con valori anche al di sotto di 5 gradi. Questa fase di tempo stabile proseguirà anche nel weekend e all'inizio della prossima settimana.