31 ottobre 2016 09:00 Meteo, tempo stabile e clima mite: torna la nebbia Temperature in generale nella norma, con lʼalta pressione che persiste sullʼItalia

Il Ponte di Ognissanti prosegue in compagnia dell’alta pressione che garantirà prevalenza di tempo stabile anche nelle giornate di lunedì e martedì. Queste condizioni di stabilità che accompagnano l’alta pressione però favoriscono l’accumulo di umidità nelle grandi pianure del Nord, dove quindi il cielo apparirà piuttosto grigio a causa di nebbie e nubi basse. Le temperature sono in calo nelle aree nebbiose, mentre si mantengono su valori diurni tutto sommato gradevoli nel resto d’Italia. Tra mercoledì e giovedì, poi, l’indebolimento dell’alta pressione lascerà libero il campo al passaggio di una debole perturbazione che determinerà un modesto peggioramento del tempo all’estremo Nordest e su gran parte del Centrosud. Per venerdì si conferma al momento un temporaneo miglioramento, prima di un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che potrebbe verificarsi nel corso del prossimo fine settimana con l’arrivo di una più intensa perturbazione atlantica.

Previsioni per lunedì. Presenza di nebbie diffuse in Val Padana tra Piemonte, Lombardia ed Emilia: nebbie che, in giornata, tenderanno a sollevarsi, mantenendo però il cielo in prevalenza grigio. In queste aree la visibilità tornerà a ridursi nella notte tra lunedì e martedì. In mattinata nubi irregolari anche sul medio Adriatico, sebbene in attenuazione; in moderato aumento, invece, sulle Venezie. Una nuvolosità variabile insiste ancora tra il basso Ionio e il sudest della Sicilia: nel pomeriggio non si esclude qualche pioggia isolata nel Ragusano. Prevalenza di sole nel resto d’Italia, con al più qualche velatura passeggera in transito al Nord. Temperature massime per lo più in lieve calo, con diminuzione più sensibile nelle aree nebbiose. Venti ancora moderati settentrionali nel Ponente ligure e al Sud, sino a localmente forti su alto Ionio e Canale d’Otranto. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità di 85 al Nord, 90 al Centrosud.

Previsioni zone terremotate. Anche nella giornata di lunedì avremo tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature senza grandi variazioni. In mattinata potranno transitare un po’ di nuvole sparse, ma assolutamente innocue, nel settore marchigiano. Le temperature massime perderanno 1-2 gradi: il clima resterà comunque abbastanza mite per il periodo durante il giorno. Le notti, invece, rimangono piuttosto fredde, con minime anche sotto i 5 gradi. Venti in prevalenza deboli. Nessuna novità di rilievo anche per il primo di novembre, mentre tra mercoledì e giovedì una perturbazione in discesa dall’Europa centrale determinerà un lento peggioramento sostanzialmente solo in termini di nuvole mercoledì,ma con il rischio di piogge nella giornata di giovedì.