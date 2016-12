Meteo: tempo stabile e clima mite fino a sabato, poi tornano le piogge

11:31 - L'alta pressione che ha riportato condizioni di bel tempo in gran parte dell'Italia proteggerà il nostro Paese dall'arrivo di nuove perturbazioni fino a venerdì. Da sabato il peggioramento riguarderà solo le regioni di Nordovest e le Isole, mentre il bel tempo continuerà sul medio Adriatico e al Sud fino a domenica. Previste nevicate sulle Alpi centro-occidentali tra i 1000/1500 metri. L'instabilità sarà accompagnato da venti di Scirocco.

Le previsioni per giovedì - Dal mattino prevalenza di bel tempo sull'Italia, ma con la presenza di nuvolosità, anche se non compatta e alternata a schiarite, nelle zone di pianura del Nordovest, in Calabria e nella Sicilia orientale. Temperature stazionarie, con valori massimi un po' ovunque tra 15 e 19 gradi. Previsti nel pomeriggio 16°C a Milano, Trieste e Catania, 17°C a Bologna, Verona, Perugia, Palermo, Alghero e Sassari, 18°C a Roma, 19°C a Firenze e Bolzano. Venti moderati di Scirocco nei canali delle Isole.



Le previsioni per venerdì - Nella giornata di venerdì avremo meno nuvole rispetto ad oggi sulla zona peninsulare del Sud (tranne la Calabria meridionale), con tempo soleggiato anche al Centro, sull'Emilia Romagna e nell'alto Adriatico. Su settore di Nordovest, Lombardia centro-occidentale, Prealpi e Isole nuvolosità irregolare ma con un cielo non del tutto coperto. Possibili piogge nella notte in Sardegna. I venti saranno in intensificazione e soffieranno anche a tratti in modo forte sulla Sardegna. Temperature in lieve calo nelle zone più nuvolose.



Peggioramento nel fine settimana - Nel corso del fine settimana è previsto un peggioramento del tempo che coinvolgerà buona parte del Paese, ma avverrà in modo graduale e sabato saranno molte le regioni che, soprattutto al mattino, vedranno condizioni di tempo buono. Il tutto a causa dell'azione congiunta di due perturbazioni: la prima in risalita dalla Penisola iberica da sud-ovest verso nord-est (di origine atlantica) e la seconda in discesa dall'Europa settentrionale.



Sabato nuvolosità in aumento graduale a partire da ovest, ma con ancora schiarite, soprattutto nella prima parte della giornata, sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali peninsulari. Nella mattinata di sabato piogge isolate sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia. Tra pomeriggio e sera tendenza al peggioramento con le prime precipitazioni su regioni di Nordovest, Trentino Alto Adige e gran parte delle regioni centrali. Nella notte fenomeni in estensione al resto del Centronord e in parte anche al Sud peninsulare. Limite delle nevicate su Alpi e Prealpi dapprima a 1500 metri, successivamente in calo fino a circa 1000 metri. Venti di Scirocco ovunque in intensificazione e anche forti tra Sardegna, basso Tirreno e Canale di Sicilia con raffiche anche a 60-70 km/h. Temperature in lieve diminuzione al Nord, in lieve aumento su medio e basso Adriatico.



Domenica il vortice di bassa pressione si sposterà verso la Sardegna: avremo condizioni di generale instabilità atmosferica, con cielo nuvoloso in gran parte dell'Italia e precipitazioni più probabili e frequenti al mattino al Nord, alta Toscana, Sardegna e Sud peninsulare. Nella seconda parte della giornata le precipitazioni dovrebbero esaurirsi in molte zone del Nord concentrandosi all'estremo Nordovest. Al Centro le piogge dovrebbero presentarsi soprattutto tra la sera e la notte di sabato per poi esaurirsi domenica, al Sud e in Sardegna piogge più frequenti per gran parte della domenica, con il rischio di locali rovesci e temporali. Soffieranno intensi venti di Scirocco al Sud. Al Nord e sull'Appennino settentrionale nevicate intorno ai 1000 metri nella prima parte del giorno, sul Piemonte anche a 800-900 metri.