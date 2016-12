12 aprile 2016 Meteo, tempo stabile e caldo fuori stagione al Centrosud Anticiclone nord-africano in rinforzo: temperature sopra le medie. Mercoledì instabile al Nord, weekend di sole

Per tutto il resto della settimana il tempo sarà caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone nord-africano che occuperà stabilmente il Mediterraneo Centrale, compresa la nostra Penisola. Nei prossimi giorni il tempo in Italia risulterà quindi in prevalenza stabile e soleggiato, specie nelle regioni del Centrosud, dove solo a tratti assisteremo al passaggio di deboli sistemi nuvolosi. Le regioni settentrionali, ai margini dell'area di alta pressione, resteranno più esposte alle correnti umide e instabili in transito oltralpe, e di conseguenza le fasi soleggiate si alterneranno ad altre in cui le nuvole saranno maggiormente presenti, anche se in realtà le piogge saranno veramente poche e confinate alle zone alpine, fatta eccezione per la giornata di mercoledì quando il rischio di rovesci o temporali sarà più diffuso ed esteso anche alle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Le temperature saranno elevate per il periodo in particolare nelle regioni meridionali e nelle Isole dove tra oggi (martedì) e mercoledì, e poi ancora nel weekend, si potrebbero toccare valori praticamente estivi, con punte di 30 °C.

Previsioni per martedìMartedì sarà una giornata di bel tempo in Italia ma non del tutto soleggiata. La causa è del passaggio di un sistema nuvoloso che non porterà fenomeni ma che renderà il cielo velato se non a tratti parzialmente nuvoloso al Nordovest e al Centro. La giornata risulterà ben soleggiata all'estremo Sud, in particolare in Calabria e Sicilia, e al mattino anche al Nordest. Temperature in crescita al Centrosud, e nelle Isole in particolare si supereranno i 25 gradi con punte vicine ai 30 nel nord della Sicilia. Al Nord valori pomeridiani intorno ai 20 gradi. Venti deboli di Scirocco, con locali rinforzi fra Sicilia e Tirreno.