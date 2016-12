Meteo: tempo stabile al Centronord, ancora rischio piogge al Sud

11:08 - Tempo ancora instabile al Sud, dove si faranno sentire gli effetti del vortice di bassa pressione che lentamente si allontanerà verso la Grecia, mentre al Centronord la situazione sarà migliore grazie alla presenza dell'alta pressione. Fino alla metà del mese insisterà sull'Italia un "blocco anticiclonico" che per un po' di giorni terrà lontane le correnti miti dell'Atlantico, esponendo al contempo il Centrosud alle infiltrazioni fredde provenienti dai Balcani.

Le previsioni per lunedì - Al mattino nuvoloso all'estremo Sud, con piogge sparse su Calabria e Sicilia e nevicate sui rilievi di queste due regioni oltre 1200-1300 metri. In generale poco nuvoloso nel resto d'Italia, con a tratti qualche nuvola in più nel versante Adriatico e in Sardegna. Nel pomeriggio piogge sparse su Basilicata, Calabria e Sicilia e possibili piovaschi nel sud della Sardegna. Qualche nevicata sui monti della Sila oltre 1200 metri. Sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni. Venti in fase di indebolimento, ma ancora moderati orientali sulle regioni meridionali.



Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, nel complesso nella norma al Nord e in Toscana, ancora leggermente inferiori altrove. Previsti nel pomeriggio 11°C a Torino, 12°C a Milano, Bologna, Verona, Pescara e Crotone, 13°C a Bari, Reggio Calabria, Catania, 14°C a Lecce, Taranto, Cagliari, Messina e Palermo.



Le previsioni per martedì - Martedì al Sud il tempo sarà ancora piuttosto variabile con pochi fenomeni concentrati tra Puglia, Calabria e Sicilia dove saranno possibili acquazzoni, ma con instabilità meno diffusa rispetto a lunedì. I fenomeni saranno in attenuazione tra sera e notte. Al Centronord andrà decisamente meglio con una giornata nel complesso abbastanza soleggiata. Le temperature saranno in rialzo al Nord e in Toscana dove i valori si attesteranno intorno ai 15-16°C gradi. Venti deboli settentrionali, di Grecale su Basso Ionio, con un rinforzo di Maestrale in serata al Centrosud.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì sarà una giornata dal tempo prevalentemente buono, nonostante qualche annuvolamento passeggero. Sarà possibile qualche pioggia residua e in forma isolata nel nord della Sicilia, nella bassa Calabria e nel sud della Puglia. Le temperature saranno in aumento al Centronord e Sardegna, con picchi di 16-17°C, mentre rimarranno più contenute al Sud. Soffieranno venti deboli con pochi rinforzi al Sud e sulle Isole.



La tendenza per il resto della settimana - La seconda parte della settimana trascorrerà in assenza di vere e proprie perturbazioni e il vortice responsabile dell'ultima ondata di maltempo si allontanerà definitivamente verso la Grecia, favorendo così un graduale miglioramento anche al Sud. Giovedì l'Italia verrà sfiorata da un nucleo di aria fredda proveniente da nord che potrebbe portare una breve fase di precipitazioni soprattutto lungo l'Adriatico e al Sud. Già venerdì il tempo migliorerà in quasi tutta Italia grazie all'influsso dell'alta pressione in rinforzo.