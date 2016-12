Meteo, tempo instabile tra sole e rischio di temporali

Previsioni per lunedìDopo un inizio di giornata stabile, nel pomeriggio torna l’instabilità con rovesci e temporali in sviluppo intorno alle Prealpi orientali, con possibili sconfinamenti sulla fascia pedemontana delle Venezie e del Friuli, sulle Alpi marittime, Appennino, bassa Toscana, Lazio, Campania, zona del Golfo di Taranto. Su Val Padana e medio Adriatico tempo più soleggiato. Instabilità in attenuazione in serata con schiarite al Centro più diffuse. Tra sera e notte qualche fenomeno su Alpi orientali con quota neve anche leggermente al di sotto dei 1500 metri. Temperature stabili o in lieve calo al Nord: massime in generale fra 18 e 23 gradi, con punte di 24-25 gradi sulle Isole maggiori. Venti di Maestrale con raffiche fino a 50 km/h su basso Tirreno, Calabria, Isole, e localmente anche basso Adriatico.