Meteo, tempo instabile sulle Isole: su Sardegna e Sicilia ancora rischio di temporali

Previsioni per lunedì. Al Nordovest tempo bello e soleggiato con un cielo sereno o al più poco nuvoloso in pianura e lungo la fascia costiera della Liguria; nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso sulle zone montuose alpine con la possibilità di qualche rovescio su Alpi marittime e Alpi lombarde. Al Nordest giornata di bel tempo con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; da segnalare innocue velature in transito e temporanei annuvolamenti sulle zone montuose con il rischio di isolati e brevi piovaschi tra il Trentino meridionale e le Prealpi venete. Al Centro giornata di bel tempo e di sole diffuso: al mattino cielo sereno praticamente ovunque salvo locali foschie o banchi di nebbia nelle vallate appenniniche più interne; nel pomeriggio innocui annuvolamenti sulle zone interne appenniniche e qualche leggera velatura sul versante adriatico. Al Sud giornata nel complesso ben soleggiata; tuttavia nel corso del giorno non mancherà qualche annuvolamento di passaggio e un po’ di nubi in sviluppo lungo l’Appennino, in ogni caso senza il rischio di piogge. In Sicilia giornata all’insegna della variabilità: gli annuvolamenti saranno irregolari, ma accompagnati nelle ore centrali del giorno da rovesci e temporali, più probabili nelle zone interne e nei settori meridionali dell’isola. In Sardegna nubi alternate a schiarite per l’intera giornata; nel pomeriggio formazione di locali rovesci o temporali nelle zone interne e nel sud dell’isola. Temperature senza grandi variazioni, nella norma o lievemente al di sopra, con punte di 25-26 gradi al Nord, regioni tirreniche e Isole. Venti deboli e mari calmi, salvo rinforzi da nord sullo Ionio.