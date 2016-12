Meteo, tempo instabile nelle Isole e all'estremo Sud

Le infiltrazioni di aria umida atlantica nel cuore del Mar Mediterraneo alimenteranno fino a inizio settimana una perturbazione di origine nordafricana che continuerà a determinare un tempo instabile su Sardegna e Sicilia e per oggi anche sulla Calabria meridionale. Il resto del Paese si trova invece sotto l’influenza di un campo anticiclonico con tempo soleggiato e clima che resta piacevole, con temperature al Nord anche leggermente sopra le medie stagionali. Martedì l’alta pressione potrebbe indebolirsi temporaneamente al Nord con il ritorno di qualche fenomeno sostanzialmente concentrato sulle Alpi. A metà settimana alta pressione di nuovo in rinforzo al Nord e in estensione anche all’estremo Sud con seguente miglioramento del tempo. L’area instabile temporaneamente si allontanerà in direzione del nord Africa, per poi riaffacciarsi nella giornata di venerdì sulla Sardegna, dove tornerà il rischio di rovesci o temporali anche forti. Questo peggioramento dovrebbe sabato risalire, coinvolgendo in termini di nuvole gran parte d’Italia e con fenomeni al Centronord. Questa evoluzione mostra ancora delle incertezze.