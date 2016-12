Meteo, tempo instabile fino a venerdì: piogge e venti forti su Sardegna

19:02 - Giornata critica per la Sardegna, interessata da un intenso vortice depressionario che porterà piogge a tratti intense e venti molto forti. Da mercoledì le piogge saranno meno intense, ma si estenderanno a molte zone del Paese. Seguiranno giornate nuvolose e piovose a causa dell'arrivo di un'altra perturbazione. Nonostante le piogge fino a sabato le giornate rimarranno miti, poi tra domenica e lunedì delle correnti fredde raggiungeranno la Penisola.

Le previsioni per martedì - Al mattino nuvole su gran parte d'Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole all'estremo Sud. Rovesci e temporali sparsi, a tratti intensi, sulla Sardegna. Qualche acquazzone anche su Lazio e Campania, solo deboli piogge invece su Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Molise, Salento e interno della Sicilia. Nel pomeriggio rovesci e temporali su Lazio, Campania e Sardegna. Qualche debole pioggia su Piemonte, Alta Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, Marche, Bassa Toscana, Abruzzo, Molise e Puglia. Venti forti al Sud e Isole, anche burrascosi sulla Sardegna con raffiche a 70/80 Km/h.



Questo intenso vortice depressionario nelle prossime ore potrebbe anche trasformarsi in un TLC (Tropical Like Cyclone), una via di mezzo tra una normale depressione delle medie latitudini e un vero e proprio ciclone tropicale: in tal caso il rischio è che piogge e venti che lo accompagnano divengano ancora più intensi. Le temperature saranno quasi ovunque in leggero calo, ma sempre in generale al di sopra delle medie stagionali. A Milano oggi abbiamo registrato una temperatura minima di 11°C, con una massima prevista di 13°C, quando la norma dovrebbe vedere 2°C all'alba e 8°C al pomeriggio. A Torino registrata una minima di 10°C, con una massima prevista di 12°C: le medie dovrebbero essere di 0°C all’alba e di 8°C al pomeriggio.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa. Rovesci e temporali sparsi al Sud e Isole, qualche piovasco, a intermittenza, anche su Piemonte, Emilia, Romagna, Marche, Umbria e Toscana. In serata piogge in intensificazione sul Piemonte. Quota neve sui 1500 nelle alpi Piemontesi, altrove a quote più alte. Temperature sempre al di sopra della norma e senza grosse variazioni. Giornata piuttosto ventosa per venti di Bora sull'alto Adriatico e di Tramontana in Liguria.



Le previsioni per giovedì: nuovo peggioramento - Giovedì nuovo peggioramento per l'arrivo della perturbazione nr. 1 di dicembre con piogge diffuse al Nord, più intense sul Nordovest. Rovesci e qualche temporale su Toscana, Lazio e Campania con tendenza, nella seconda parte della giornata, a raggiungere le zone interne appenniniche e l’Umbria. Schiarite in Sicilia soprattutto nella prima parte del giorno. Nel resto del Sud qualche occasionale pioggia in Puglia. Tempo instabile anche in Sardegna. Nevicate fino a 1000-1500 metri sulle Alpi occidentali.



Venerdì giornata di maltempo con un peggioramento che riguarderà anche il Sud e la Sicilia. Il tempo gradualmente migliorerà al Nordovest.



Nel fine settimana ancora qualche pioggia sabato su Nordest, regioni adriatiche, Sardegna e basso Tirreno. Nelle altre zone inizierà a migliorare, con anche schiarite al Nordovest per l'arrivo del Foehn.



Domenica qualche pioggia residua sulle regioni del Centrosud. Nonostante le piogge fino a sabato le giornate rimarranno miti, con temperature sopra le medie quasi ovunque.



Calo termico tra domenica e lunedì: primo assaggio di freddo invernale - Tra domenica e lunedì delle correnti fredde in arrivo dal Nord Europa raggiungeranno la Penisola e porteranno un brusco calo delle temperature al Centronord. Dopo aver vissuto l'autunno più caldo di sempre in Italia con una anomalia di +1,8°C in media, vivremo dunque un primo assaggio di freddo invernale con i valori che torneranno nelle medie o andranno anche leggermente al di sotto. Anche a causa del vento le temperature percepite potranno essere di qualche grado inferiori a quelle realmente registrate dal termometro.