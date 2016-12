Meteo, tempo instabile fino a venerdì: al Centrosud previste piogge intense

11:02 - Dopo un lunedì di tregua, il tempo sta nuovamente peggiorando sull'Italia per l'arrivo della perturbazione numero 6 di marzo, che in queste ore sta portando forti temporali tra Algeria e Tunisia. Tra la sera e la notte arriverà la parte più attiva della perturbazione con piogge in estensione a quasi tutta la Penisola e il rischio di rovesci e temporali di forte intensità su Isole e Centrosud.

Tra mercoledì e giovedì subiremo gli effetti di un vortice di bassa pressione generato da questa prima perturbazione e in una seconda fase rinvigorito da un impulso di aria fredda di origine atlantica: nella parte centrale della settimana quindi dovremo fare i conti con molte piogge, nevicate sulle Alpi (in generale però al di sopra di 1000-1500 metri) e venti intensi su tutti i nostri mari.



INTENSO PEGGIORAMENTO SU ISOLE, SUD E LAZIO Al mattino cielo nuvoloso, tranne su Triveneto ed Emilia; parziali rasserenamenti anche sul medio Adriatico e al Sud; piogge deboli e isolate tra Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale e nelle Isole. Nel pomeriggio ancora deboli e intermittenti al Nordovest, qualche nevicata sulle Alpi Lombarde e Piemontesi oltre 1500 metri. Rovesci invece in Sicilia e Sardegna. Da stasera graduale peggioramento ovunque, con il rischio di forti rovesci o temporali in Sardegna, Sicilia e Calabria; nella notte anche nel resto del Sud e nel Lazio. Piogge abbondanti anche sul Piemonte. Temperature massime in aumento al Centrosud, lievi cali all’estremo Nordovest. Ventoso per venti di Scirocco al Centrosud e Isole.



MERCOLEDÌ MALTEMPO DIFFUSO IN QUASI TUTTA ITALIA Mercoledì timido miglioramento tra Sicilia e Calabria , al mattino avremo invece pioggia in gran parte della Penisola con i fenomeni più importanti tra basso Lazio, Campania e Puglia. Piogge anche su medio e alto adriatico (Emilia e Veneto), con precipitazioni più isolate nel resto del Nord e Sardegna, con quota neve da 1000-1100 del basso Piemonte fino a 1300-1500 sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio diventeranno più rari i fenomeni al Sud e sul medio Adriatico, ma saranno anche accompagnati da piccoli rovesci. Maltempo nel resto del Centronord, bassa Toscana, alto Lazio, Umbria e Sardegna di nord-ovest. Piogge al Nord in particolare tra Veneto, Emilia Romagna, sud-est Lombardia e basso Piemonte. Tra sera e notte fenomeni in parziale attenuazione ma ancora presenti in molte zone del Nord e del medio Tirreno. Il vortice di bassa pressione sarà centrato tra la Sardegna e il nord del Tirreno: avremo venti anche forti in rotazione antioraria, da nord in Liguria, da ovest sud-ovest su Canale di Sardegna e Tirreno, da sud su alto Ionio e di Scirocco con raffiche anche a 70-80 km/h sul medio e basso Adriatico (il Mare Adriatico e l’alto Ionio saranno anche molto agitati, con onde alte 4-6 metri). Temperature in aumento tra Calabria e Sicilia, in calo al Nord e Campania, dai 2 ai 6 gradi.



TEMPO MOLTO INSTABILE FINO A VENERDÌ Giovedì il cielo sarà nuvoloso un po’ ovunque: la perturbazione si attenuerà ma avremo ancora molta umidità. Nella seconda parte della giornata si profila un nuovo peggioramento all’estremo Sud ad opera di una struttura in risalita dal nord Africa. Al Centronord nuvole e piogge di scarso rilievo, più probabili su Toscana, aree montuose di Lombardia, Nordest e Appennino settentrionale. Nel pomeriggio instabilità su Appennino, zone interne del Centro, con qualche rovescio isolato in Sardegna. Al Nord i fenomeni saranno comunque di scarso rilievo con un miglioramento del tempo all’estremo Nordovest e fascia tirrenica del Centro. La sera ancora rovesci e temporali in Sicilia mentre la zona di maltempo si sposterà verso l’alto Ionio. Venerdì instabilità e maltempo a causa della stessa perturbazione che insisterà sull’ ovest della Sicilia e all’estremo Sud. Tempo più stabile nel resto del Paese, con ampie schiarite al Nordovest. Nel fine settimana il tempo sarà gradualmente più stabile e sabato si assisterà ad un miglioramento più deciso al Centronord.