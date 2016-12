Meteo, tempo instabile e temperature in calo al Centro-Sud

L'aria fredda giunta sull'Italia con la prima perturbazione autunnale e responsabile delle prime nevicate sulle Alpi ha originato un vortice di bassa pressione posizionato oggi sulle nostre regioni del Centrosud. Tempo quindi instabile e temperature in calo in Emilia Romagna e al Centrosud, con venti a tratti intensi. Nel fine settimana il vortice si trasferirà verso i Balcani allentando gradualmente la presa sulla nostra penisola, ma correnti fresche e umide nordorientali continueranno ad alimentare una certa nuvolosità al Centrosud soprattutto sui versanti adriatici, con locali fenomeni di instabilità all'estremo Sud e nelle Isole (soprattutto nella giornata di domenica).

Previsioni per venerdìResidue piogge, comunque alternate a fasi asciutte, sul versante adriatico, dalla Romagna alla Puglia, e nel nord della Sicilia; moderata nuvolosità anche su alto Adriatico, interno del Centro, Calabria e Sardegna, tempo più soleggiato nel resto del Paese. Temperature in aumento al Nord e al Centro, in calo su Puglia, Ionio e Sicilia. Venti in attenuazione, ancora localmente moderati settentrionali sul medio Adriatico e nelle Isole.