Meteo, tempo instabile e rovesci soprattutto su Centrosud e Isole

10:56 - Un'ampia circolazione depressionaria porterà ancora instabilità, soprattutto al Centrosud. Tra sabato e domenica arriverà la prima irruzione di aria fredda della stagione. Un secondo e più intenso nucleo di aria fredda di origine polare investirà l'Italia tra martedì e la giornata di mercoledì, causando un calo più sensibile delle temperature e la prima neve a bassa quota in Appennino. Saranno giornate anche particolarmente ventose.

Le previsioni per venerdì - Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, ma con qualche schiarita. Al Nord non si prevedono precipitazioni di rilievo se non al mattino un po' di piogge sparse al Nordest in graduale attenuazione. Nel pomeriggio qualche pioggia solo in Friuli e basso Piemonte. Al Centrosud e nelle Isole tempo instabile, con il rischio di precipitazioni sparse nel corso della giornata. Fenomeni più probabili e frequenti, con possibili acquazzoni o temporali, su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria tirrenica e settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Ventoso per venti da ovest o sudovest sui mari del Sud e nelle Isole.



In attesa del freddo invernale, venerdì le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno di nuovo sopra le medie quasi ovunque e con ancora punte vicine ai 20 gradi al Sud e Isole maggiori. Previsti nel pomeriggio 10°C ad Aosta, 12°C a Milano, Verona e Ancona, 14°C a Firenze e Viterbo, 17°C a Roma, Bari e Cagliari, 20°C a Catania.



Le previsioni per sabato - Sabato arriverà un nuovo impulso che alimenterà l'instabilità: in tutte le regioni cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite un po’ più ampie su basso Adriatico e Ionio. Nel corso della giornata le precipitazioni saranno più probabili all'estremo Nordovest, su regioni tirreniche peninsulari e Sardegna, in forma isolata anche nel settore del medio Adriatico, dove si intensificheranno nella notte. Tra pomeriggio e sera tendenza al peggioramento sull'Emilia Romagna, con deboli piogge e nevicate in Appennino fin verso 1100 metri. Neve anche sui rilievi della Sardegna al di sopra dei 1000 metri. Temperature: massime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna. Attenzione ai venti: il Maestrale sarà in sensibile rinforzo su medio- basso Tirreno e Isole, con raffiche a 80-90 km/h.



Tendenza: graduale miglioramento al Centronord - Domenica migliora al Nord specialmente nella seconda parte della giornata, con possibili fenomeni residui la mattina su basso Piemonte e Emilia Romagna. Grande variabilità al Centro con qualche rovescio isolato o temporale lungo le coste tirreniche e tra pomeriggio e sera anche sul medio Adriatico.



Al Sud e Isole variabilità con rovesci e temporali in Sicilia e settore del basso Tirreno, instabile anche nel sud ovest della Sardegna. In serata possibile peggioramento anche nel resto del Sud , soprattutto sulla Puglia. Forti venti su mare e Canale di Sardegna con le temperature in diminuzione un po' ovunque.



Lunedì schiarite al Centronord, specialmente sulle fasce tirreniche del Centro, più nubi sull'Adriatico, instabilità al mattino all'estremo Sud e in Sicilia. In serata tendenza al peggioramento al Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione nord atlantica. La prima area coinvolta sarà quella tra il mar ligure e l'alta Toscana.



Martedì il peggioramento riguarderà il medio e basso Adriatico, il Sud e le Isole maggiori. Nevicate sull'Appennino centrale a quote piuttosto basse, a partire da 500 metri e ulteriore, sensibile calo delle temperature.