Meteo, tempo instabile con calo delle temperature e aria molto fresca al Centronord

Tra mercoledì e venerdì , quindi, le temperature caleranno di diversi gradi in tutta Italia, portandosi temporaneamente al di sotto delle medie stagionali. Per il fine settimana si conferma una rimonta dell’alta pressione, che ci accompagnerà anche a Ferragosto, favorendo così una fase di tempo stabile e più caldo con temperature nella norma o leggermente al di sopra.

Previsioni mercoledì Parziali schiarite al Nordovest, rovesci o temporali sparsi su Triveneto, Emilia e alta Toscana, soleggiato nel resto del Centrosud. Nel corso della giornata rovesci o temporali soprattutto su Emilia Romagna, zone interne della Toscana, nord Umbria e nord Marche; ancora qualche fenomeno residuo di instabilità su Lombardia orientale, rilievi del Veneto, Alpi Marittime e Ponente ligure. Tempo prevalentemente soleggiato altrove. Temperature in deciso calo al Nord e Toscana. Ventoso per Maestrale in Sardegna; moderata Bora sull’Alto Adriatico. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio al Centronord (IdA pari a 70), alto al Sud (IdA pari a 90).

Previsioni giovedìTornerà a prevalere il sole su gran parte del Nord, con massime in rialzo sulle Venezie e in Emilia e qualche occasionale e breve rovescio pomeridiano lungo le Prealpi orientali. Al mattino qualche rovescio o temporale nelle Marche, lungo il medio Adriatico e in Campania, nel pomeriggio rovesci e temporali si sposteranno soprattutto su Molise, Appennino meridionale, Basilicata e centronord della Puglia. Possibili temporali anche nel nordest della Sardegna e locali piogge sui rilievi della Sicilia; in serata ancora qualche rovescio su Puglia e Basilicata, localmente nel nord della Calabria. Schiarite nelle Marche e sulle regioni centrali tirreniche. Venti settentrionali moderati al Centrosud e sulle Isole. Temperature in calo sulle regioni centrali adriatiche.