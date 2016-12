Meteo: tempo instabile al Centronord, ancora caldo intenso al Sud

Martedì il tempo andrà ristabilendosi anche al Centronord, dove comunque non mancheranno un po’ di nuvole, mentre al Sud, pur resistendo il bel tempo, temperature e afa caleranno sensibilmente, riportate su valori più vicini alla norma dai venti relativamente più freschi che si spingeranno anche su questa parte del paese. Nella parte centrale della settimana (mercoledì e giovedì) l'alta pressione tornerà a occupare tutta l'Italia, regalandoci giornate nel complesso soleggiate e temperature in rialzo, ma con un caldo in generale normale per il periodo e poco afoso".



PREVISIONI PER LUNEDI’

Lunedì mattina nubi e qualche acquazzone sull'alto Adriatico, soleggiato al Nordovest e al Centrosud, ma con più nubi in Toscana. Nel pomeriggio rovesci e temporali possibili su est Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna e zone interne del Centro. Ampie schiarite sulle coste liguri e tirreniche, al Sud e Isole. Caldo intenso al Sud e in Sicilia, in decisa attenuazione invece al Nordest, al Centro e in Sardegna, con moderato Maestrale sull'Isola. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA compreso tra 75 e 85).



PREVISIONI PER MARTEDI’

Martedì tempo decisamente bello e soleggiato in Sicilia e Sardegna. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, comunque con isolati acquazzoni e temporali solo su Alpi e Dorsale Appenninica. Temperature massime in calo al Nordovest e, soprattutto, al Sud, dove finirà l’ondata di caldo intenso; in leggero rialzo invece al Nordest e regioni centrali.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA

Tra mercoledì e giovedì, grazie all'alta pressione che tornerà a occupare l’Italia, registreremo un ulteriore miglioramento del tempo, con il ritorno a schiarite diffuse e temperature in aumento: avremo un caldo in generale normale per il periodo e poco afoso. Venerdì un’altra perturbazione potrà lambire il Nord con effetti per lo più concentrati sul settore alpino e zone pedemontane del Nordovest. Tra giovedì e venerdì tornerà a intensificarsi il caldo al Centrosud anche grazie all'indebolimento dei venti.