Meteo: tempo in prevalenza bello e stabile, nuvole in aumento al Nord

11:06 - Un lieve perturbazione atlantica porterà nel fine settimana un aumento della nuvolosità al Centro-Nord e anche qualche debole pioggia nelle regioni settentrionali e in Toscana. All'estremo Sud e nelle Isole sarà invece un weekend nel complesso soleggiato e anche mite con le temperature che tornano leggermente sopra le medie stagionali. A inizio settimana il tempo peggiorerà anche al Centrosud.

Le previsioni per venerdì - Dal mattino cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Paese. Nubi in aumento su Liguria centro-orientale, zone appenniniche limitrofe e, nella seconda parte del giorno, anche su alta Toscana, est del Piemonte, Lombardia, Emilia e Val Padana orientale. Tra pomeriggio e sera prime deboli piogge o pioviggini tra Liguria, nordovest della Toscana ed Emilia occidentale. Temperature: massime in lieve aumento al Centrosud, nella norma o poco al di sopra. Di notte e al mattino deboli gelate al Centronord e locali nebbie a banchi su pianure e valli. Venti moderati da nord su basso Adriatico e Mar Ionio, Libeccio in rinforzo tra mar Ligure e alto Tirreno.



Le previsioni per sabato - Nubi diffuse e compatte in quasi tutto il Nord e regioni tirreniche fino alla Campania. Su medio Adriatico e resto del Sud schiarite anche ampie. Precipitazioni deboli su Liguria, pianura lombarda centro-orientale, Emilia occidentale, nord della Toscana e Friuli Venezia Giulia, con nevicate deboli a partire da 1300 metri tra Prealpi lombarde orientali. Si intensificheranno i venti meridionali: aumenteranno così le temperature minime anche a causa della copertura nuvolosa, soprattutto al Nord e regioni tirreniche. A Milano passeremo da -1°C registrati all'alba di oggi a 5°C, a Bologna da 1°C a 4°C, a Verona da -3°C a 5°C. Le temperature massime saranno in lieve calo al Nord e in leggero aumento nel resto del Paese.



Le previsioni per domenica - Nel corso della mattinata arriverà la parte più attiva della perturbazione, che comporterà una giornata piuttosto grigia al Nord e sul settore tirrenico (Toscana e Lazio), con nuvole in transito anche sulla Sardegna. Più soleggiato su medio Adriatico e Sud, con solo poche nubi sulla Sicilia meridionale. Piogge isolate, deboli e intermittenti a inizio giornata su Liguria, pedemontana lombarda e Friuli Venezia Giulia. Nella seconda parte della giornata le piogge diventeranno leggermente più intense e coinvolgeranno gran parte della Liguria, tranne l’estremo Ponente, l'alta Toscana, l'est del Piemonte, la Lombardia e, in nottata, anche la parte alta delle Venezie. Quota neve sulle Alpi dai 1400-1500 metri. Temperature stabili con valori sopra le medie al Sud, dove si potranno sfiorare localmente i 20°C. Prevalenza di venti meridionali che soffieranno anche moderati su Tirreno e Sicilia occidentale.



Tempo instabile a inizio settimana anche al Centrosud - Lunedì si avranno piogge localmente moderate in Liguria e più continue anche su est Piemonte, Lombardia, Triveneto, Emilia e in forma occasionale su bassa Toscana e Lazio. Più nuvole anche nel resto del Centrosud e Sicilia. Temporanee schiarite in Sardegna. Venti meridionali in intensificazione. Temperature minime in sensibile aumento con assenza di gelate.



Martedì arriverà da ovest un vortice di bassa pressione associato alla perturbazione: il tempo sarà instabile con piogge e possibili rovesci in Sardegna, nel settore tirrenico dalla Toscana alla Campania , in Salento e tra Polesine e Venezie. Nel resto del Nord piogge più deboli e isolate. Temporanee schiarite sul settore del medio Adriatico e in Sicilia. Venti in rotazione anti-oraria attorno a questo centro di bassa pressione centrato sulla Sardegna, anche forti nel Salento e nel sud della Sardegna.



Mercoledì questa depressione si allontanerà favorendo un graduale miglioramento. Avremo ancora un po' di instabilità in Sicilia, tempo più soleggiato sulle regioni occidentali, più nuvoloso sull'Adriatico.