Meteo, tempo in miglioramento: nuvolosità irregolare ma senza piogge

12:15 - La depressione che sta interessando il Sud Italia si allontana gradualmente verso Est lasciando gli ultimi fenomeni sullo Ionio. L'evoluzione dei prossimi giorni vede il ritorno di correnti più miti meridionali sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, ma accompagnate anche da aria più umida, che specialmente durante il weekend potrà portare deboli, locali piogge al Nord e sulla Toscana.

Le previsioni per giovedì - Bel tempo in gran parte del Centronord; qualche annuvolamento residuo solo su Molise e basso Lazio. Ancora un po' di nuvolosità irregolare al Sud e nelle Isole, che sarà più densa su Puglia, settore dell’alto Ionio, nord della Sicilia e ovest della Sardegna ma in generale senza piogge di rilievo. Qualche pioggia più consistente è prevista nel sud della Puglia.



Temperature massime senza grandi variazioni con valori nella media o leggermente sopra. Previsti 7 gradi per Cuneo, Bolzano, Campobasso, 8 gradi per Brescia, Novara, Torino, Bologna, Piacenza, Trento, 9 gradi per Bergamo, Milano, Potenza, 10 gradi per Aosta, Rimini, Udine, Venezia, Verona, Perugia, 11 gradi per Treviso, Rieti, L’Aquila, Viterbo, 12 gradi per Trieste, Ancona, Pescara, 13 gradi per Imperia, Firenze, Grosseto, Pisa, Roma, Bari, Taranto, 14 gradi per Genova, Brindisi, Crotone, Lecce, Napoli, 15 gradi per Catanzaro, Alghero, Sassari, 16 gradi per Lamezia, Messina, Palermo, Trapani, Cagliarti, Olbia e 17 gradi per Catania. Insistono i venti settentrionali intorno alle Isole e sul basso Ionio.



Le previsioni per venerdì - Da venerdì inizieranno ad attivarsi correnti meridionali soprattutto sui mari di ponente. Dal mattino tempo soleggiato quasi dappertutto con nuvolosità residua al Sud e sulle Isole ma in attenuazione. Al Nord nuvoloso sulle coste della Liguria, locali nebbie su centro-est della Pianura Padana. Nel pomeriggio bel tempo in gran parte del Centrosud, modesti annuvolamenti su ovest della Sardegna e nuvolosità in aumento al Nord, in particolare sulla Pianura Padana e sull'alta Toscana. Qualche debole pioggia, specie verso sera su Liguria di levante e alta Toscana.



Temperature stazionarie al Nord, in aumento al Centrosud e Sicilia. Probabili deboli gelate nella notte nelle zone più fredde del Centronord. Venti di Libeccio in intensificazione sul Mar Ligure.



Le previsioni per il weekend - Nel fine settimana si avvicinerà una debole perturbazione atlantica che attraverserà le regioni centro-settentrionali domenica ma con scarsi effetti. La parte più attiva infatti si dirigerà verso la Penisola Iberica.



Sabato in particolare il tempo resterà stabile e soleggiato nelle regioni del medio Adriatico, al Sud peninsulare e in Sardegna. Nel resto d'Italia avremo una nuvolosità più compatta e cielo grigio sulle pianure del Nord, tra la Liguria e l'alta Toscana e sull'alto Adriatico. Le precipitazioni saranno in prevalenza deboli e interesseranno la Liguria centro-orientale e l'alta Toscana. Qualche pioviggine intermittente sarà possibile tra Lombardia e Nordest. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Centrosud, con le minime in rialzo al Nord e sul Tirreno dove si attenuerà il freddo mattutino. Venti meridionali in intensificazione.



Domenica il tempo buono resisterà all'estremo Sud e nelle Isole. Tendenza ad ampie schiarite all'estremo Nordovest. Cielo nuvoloso nel resto del Paese con nuvolosità più compatta associata a deboli precipitazioni intermittenti tra Liguria centro-orientale, alta Toscana, sud-est della Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature senza grandi variazioni.