Meteo, tempo in miglioramento: nuova ondata di caldo da metà settimana

Previsioni per mercoledì:Al mattino nubi sparse tra Piemonte, Lombardia, basso Veneto, Emilia e medio Adriatico; nel pomeriggio schiarite più ampie in Val Padana e sul medio Adriatico; ancora locali annuvolamenti sui rilievi alpini e in Appennino centro-meridionale, con rischio di locali e brevi rovesci o temporali sull'Appennino dall'Abruzzo alla Sila e zone collinari della Puglia. Temperature in aumento al Nord e sul settore tirrenico; lieve calo su medio-basso Adriatico a causa di una debole ventilazione da Nord.