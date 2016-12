16 ottobre 2014 Meteo, tempo in miglioramento e piogge concentrate tra Liguria e Toscana Nel fine settimana il tempo tornerà stabile su quasi tutta la Penisola. In Val Padana cielo piuttosto grigio a causa di nebbie e nubi basse, al Sud clima ancora estivo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:17 - Una perturbazione in transito a nord delle Alpi richiamerà però correnti umide di Libeccio sui nostri mari di ponente, riportando un po' di pioggia su Levante Ligure e alta Toscana, dove venerdì non si escludono rovesci localmente moderati o forti. Tempo stabile e clima mite in tutta l'Italia nel fine settimana grazie al rinforzo dell'alta pressione. Non mancheranno però nebbie e nubi basse soprattutto nelle zone di pianura del Centronord.

Le previsioni per giovedì - Dal mattino nuvolosità variabile in gran parte d'Italia con aperture temporanee più probabili dal pomeriggio su medio Adriatico e Sicilia. Previste piogge dal pomeriggio a causa dei venti umidi di Libeccio su Levante Ligure e alta Toscana (in particolare su spezzino, pisano, Garfagnana e Lunigiana) e solo nella notte verrà coinvolto probabilmente anche il genovese. Si tratterà di piogge intermittenti e a tratti moderate anche per l'effetto combinato del forte vento di Libeccio, che addosserà, proprio in quelle zone, molta umidità. Da segnalare nell'ultima parte della giornata qualche rovescio isolato anche sul Friuli Venezia Giulia. Soffieranno dunque venti di Libeccio moderati in Liguria, alta Toscana e Sardegna: il mare Ligure sarà così anche molto mosso. Temperature in lieve calo su settore tirrenico e Sardegna. Massime in rialzo al Nord, in calo in Sicilia.



Le previsioni per venerdì - Venerdì al mattino transiteranno molte nuvole al Nord e sul settore tirrenico fino alle zone interne. Tempo poco nuvoloso su basse Marche, Abruzzo, resto del Sud e Isole. Piogge sparse su Levante Ligure e alta Toscana ma anche sul Friuli Venezia Giulia. Qualche pioggia anche sulle Alpi di confine di Val d'Aosta e Alto Adige. Nel pomeriggio nuvole in attenuazione su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia qualche rovescio insisterà ancora tra Levante ligure e alta Toscana, ma le precipitazioni saranno in attenuazione in serata. Venti di Libeccio a tratti forti sul Mar Ligure con raffiche fino a 50-60 km/h, venti moderati su Sardegna, Toscana, Umbria, Romagna, Marche e alto Adriatico. Temperature stabili o in lieve rialzo, con valori di nuovo in generale al di sopra delle medie, e in generale comprese tra i 20°C e i 28°C, con qualche punta vicina ai 30°C in Sicilia.



Verso un weekend di tempo stabile - Nel fine settimana assisteremo a una decisa rimonta sub-tropicale sul Mediterraneo centrale e sull'Italia che ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana, almeno fino a martedì. L'aria calda al seguito dell'Anticiclone porterà le temperature ben al di sopra della norma e si continuerà a vivere al Sud questa fase estiva che ormai dura da diversi giorni.

La giornata di sabato vedrà un regime anticiclonico con nuvolosità bassa legata all'effetto dell'alta pressione e si potranno così formare nebbie e nubi basse in pianura al Nord. Il sole sarà prevalente nelle zone alpine, prealpine e nei settori alti della Val Padana, così come in Sardegna, Sicilia, Sud e gran parte delle regioni centrali. Nel resto del Nord (Liguria e alto Adriatico) e tra Toscana, Umbria, Marche, zone interne del Lazio e Campania avremo annuvolamenti sparsi e irregolari, di tipo basso e accompagnati da qualche nebbia mattutina. Nuvolosità più compatta nel nordovest della Toscana dove potrebbe cadere qualche goccia di pioggia. Temperature in lieve calo lungo l'Adriatico e in Emilia Romagna, in rialzo nelle Alpi con valori sopra la norma. Le zone più calde saranno le Isole maggiori dove si potranno sfiorare i 30°C.

Domenica condizioni di tempo stabile su tutto il Paese con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla Val Padana e nelle zone interne del Centro potrebbero formarsi nebbie mattutine o banchi di nubi basse, solo in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Temperature in ulteriore lieve diminuzione nel settore del medio e basso adriatico e al Sud.



Lo zero termico, il dato meteorologico che indica l'altitudine alla quale la temperatura nella libera atmosfera è di zero gradi Celsius alle ore 12, si raggiungerà nel fine settimana a quasi 4000 metri: si tratta di una situazione tipicamente estiva e che si verifica normalmente tra luglio e agosto.