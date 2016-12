Meteo, tempo bello su gran parte dell'Italia ma forti piogge in Sicilia

19:17 - Un vortice di bassa pressione in lento allontanamento dall'Italia porterà rovesci e temporali a tratti anche intensi in Sicilia, nel resto del Paese invece tempo in prevalenza bello. Poi giovedì e venerdì l'alta pressione occuperà con decisione tutta la nostra Penisola, regalandoci giornate di cielo sereno da nord a sud in quasi tutta l'Italia. Ma fase di tempo bello e stabile non durerà molto: previsto un peggioramento nel weekend.

Mercoledì al mattino nuvole su regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud e Isole, bello altrove: piogge sparse a tratti intense sulla Sicilia (specialmente il settore ionico e sud-orientale), con nevicate sui rilievi della Calabria oltre 900-1100 metri; qualche piovasco anche in Sardegna meridionale e Calabria ionica. Nel pomeriggio ancora nuvole al Sud e Isole, ma alternate a sprazzi di sole e con piogge su Calabria meridionale e rovesci sulla Sicilia orientale. Tra sera e notte piogge in esaurimento anche in Sicilia. Temperature massime quasi ovunque in leggera diminuzione. Ventoso al Centrosud per venti orientali a tratti decisamente intensi, specie in Sicilia e Sardegna.



Giovedì il vortice si allontanerà verso sud e l'alta pressione si rafforzerà ulteriormente. Avremo ancora un po' di nuvole sulle Isole Maggiori, ma con qualche piovasco residuo solo su Trapanese e Sardegna Meridionale; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il resto d'Italia. Temperature minime in calo, con gelate deboli ma diffuse anche in pianura al Centronord; massime in leggero rialzo al Nord e regioni adriatiche.



Venerdì giornata nel complesso tempo ancora buono, con tempo più stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo un cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutto il Paese soprattutto nella prima parte della giornata. Faranno eccezione le due Isole maggiori e il settore del medio tirreno, dove avremo una nuvolosità variabile non associata a precipitazioni. Al Nord in mattinata nubi in aumento sulla Liguria, basso Piemonte e alto adriatico, nubi che tra pomeriggio sera si estenderanno a gran parte delle restanti regioni settentrionali.In serata nubi in aumento sul settore centrale tirrenico, Umbria e alta Campania.



Nella notte tra venerdì e sabato prime precipitazioni in arrivo nelle regioni di Nordovest, sulle coste Toscane e ovest Sicilia. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al Nord, in lieve aumento sul medio e basso versante adriatico con possibili deboli gelate mattutine al Nord. Venti deboli, si disporranno dai quadranti meridionali sui mari di Ponente, rinforzeranno nei canali delle Isole e sul mare di Sardegna.



Per il fine settimana si conferma un nuovo peggioramento del tempo per l'azione di ben due perturbazioni: una atlantica che dovrebbe interessare sabato il Nord (specialmente il Nordovest, con neve a quote collinari su Piemonte e alta Lombardia), l'altra di origine nord-africana che coinvolgerebbe sabato prima la Sicilia e il basso Tirreno e poi domenica tutto il Sud e gran parte del Centro.