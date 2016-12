Meteo, tempo ancora molto instabile all'estremo Sud

Previsioni per giovedìGenerale miglioramento al Centronord con della nuvolosità in transito tra Piemonte, Lombardia, Emilia, parte del Veneto e arco alpino centro-occidentale. Instabilità all'estremo Sud e in particolare tra Calabria, Messinese, Salento e bassa Campania. Tra sera e notte nuvole alte in arrivo in Sardegna.Temperature in calo su Puglia e alto Ionio, lievi rialzi su Alpi e Nordovest. Picchi di 27-28°C sulla Sicilia Ionica. Maestrale moderato in Sicilia e venti settentrionali localmente moderati su medio e basso Adriatico alto Ionio e Sardegna.