Meteo, tempo ancora instabile soprattutto al Centro Italia

11:42 - "Oggi il temporaneo indebolimento dell’alta pressione porterà qualche nuvola in più al Sud. Il Centronord sarà sempre attraversato da umide correnti atlantiche, che dopo aver portato forti piogge sulle regioni centrali e soprattutto sulla Toscana, gradualmente se ne andranno in direzione dei Balcani. Poi - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - nel fine settimana l’alta pressione estenderà la sua influenza all’intera Penisola, garantendo tempo bello e mite in quasi tutta Italia, con qualche nube in più e alcune nebbie al Nord”.

OGGI TEMPO MOLTO INSTABILE AL CENTRO. RISCHIO DI NUOVE PIOGGE IN TOSCANA

Oggi al mattino nuvole su gran parte del Paese, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole, specie al Sud: rovesci e temporali qua e là su Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio, solo deboli piogge invece su Friuli e Venezia Giulia; qualche nebbia in Valpadana. Nel pomeriggio prevalenza di tempo bello al Nordovest, Sud e Isole, ancora un po’ di nuvole invece sul resto d’Italia: qualche acquazzone o temporale su Marche, Umbria, Bassa Toscana e Alto Lazio, deboli piogge sulla Venezia Giulia. Venti moderati dai quadranti meridionali al Centrosud. Scirocco medio adriatico e al Sud.



Attenzione: in Toscana ci sarà ancora il rischio di rovesci e temporali localmente intensi che potrebbero colpire di nuovo anche le zone alluvionate della Maremma.



CALDO AFOSO AL SUD E IN SICILIA. VALORI VICINI AI RECORD STORICI DEL PERIODO

Temperature massime in leggero calo al Nordest e regioni meridionali, in lieve crescita nelle regioni centrali: ancora un po’ di caldo al Sud, con punte fino a 30 gradi in Sicilia dove il caldo sarà ancora piuttosto afoso anche a causa dello Scirocco. Dopo i 35°C registrati ieri a Palermo, valore vicinissimo al record storico per il mese di ottobre (35.8°C nel 2000), anche oggi in Sicilia potremo superare abbondantemente 30°C con 32°C previsti a Palermo e 31°C a Catania.



GIOVEDÌ NUVOLE E QUALCHE PIOGGIA AL CENTRO, SOPRATTUTTO TRA LIGURIA DI LEVANTE E ALTA TOSCANA

Questo sistema nuvoloso atlantico nella notte potrà portare deboli piogge prima nelle Alpi e poi all’estremo Nordest e sulla Liguria di levante.



Nella giornata di giovedì al Centro avremo ancora la possibilità di qualche pioggia nelle zone interne di Umbria, Lazio, Liguria di levante e alta Toscana. Al Nord ampi rasserenamenti soprattutto sulle zone Alpi e al Nordovest, con il rischio di nebbia in Val Padana. Tempo buono al Sud, tranne in Campania dove sarà nuvoloso per effetto dei venti umidi da ovest.



Nel pomeriggio ancora un po’ di nuvole addossate sulle regioni tirreniche fino alla Campania, più soleggiato al Sud e tra Abruzzo e Molise. Schiarite al Nord, ma in serata aumenteranno le nuvole per l’arrivo di una nuova perturbazione.



Attenzione perché tra Liguria Levante e alta Toscana le piogge potranno essere particolarmente insistenti anche per l’effetto combinato del vento di Libeccio, che addosserà, proprio in quelle zone, molta umidità.



Soffieranno dunque venti di Libeccio moderati sui mari di Ponente. Le temperature massime saranno in leggero aumento al Nord, in calo invece nelle regioni del versante tirrenico. Ancora caldo al Sud e Sicilia, soprattutto sui settori ionici.



TENDENZA: TEMPO PIÙ STABILE NEL FINE SETTIMANA

Venerdì una nuova perturbazione atlantica investirà gran parte del Nord e le regioni tirreniche, soprattutto in termini di nuvolosità che sarà piuttosto compatta. Le piogge saranno più probabili lungo l’arco alpino centro-orientale, soprattutto sulle zone di confine. Nella zona tra la Liguria e la Toscana arriveranno così nuove piogge che, anche per l’effetto dei venti di Libeccio, potranno essere localmente insistenti. Piogge anche sull’estremo Nordest (soprattutto il Friuli Venezia Giulia). Qualche pioggia intermittente anche sulle regioni tirreniche e nelle zone interne del Centro. Situazione più tranquilla all’estremo Sud. Nel fine settimana si conferma la rimonta dell’alta pressione che porterà tempo più stabile e soleggiato, anche se non mancheranno nuvole e nebbie che potrebbero rendere grigio il cielo al Nord soprattutto nella giornata di sabato. Domenica meno nuvole al Centro, ma aumenterà il rischio di qualche nebbia. Schiarite sopratutto al Sud e sulla Sardegna. Il Libeccio tenderà a mantenere le temperature su livelli miti. A inizio settimana l’alta pressione proteggerà soprattutto il Centrosud, mentre il Nord sarà ancora esposto al passaggio di sistemi nuvolosi atlantici.