Meteo, tempo ancora instabile con temperature in forte calo

"In particolare - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - un fronte freddo sta raggiungendo le Alpi per poi valicarle fra domenica sera e lunedì, causando anche un evidente cambio del clima sia per il deciso calo termico, con le temperature che si porteranno da qualche grado sopra le medie a valori inferiori alla norma, che per i venti forti che favoriranno la propagazione dell'aria fredda".



PREVISIONI PER DOMENICA

Domenica cielo molto nuvoloso o coperto tra l’Emilia Romagna, le zone interne del Centro, Marche e Abruzzo, nuvolosità irregolari e variabili nel resto d’Italia con maggiori schiarite su Alpi, Nordovest, estremo Sud e Isole maggiori. Piogge nelle regioni di Nordest che nel pomeriggio tenderanno a scemare sulle Venezie e sull’Emilia Romagna nel contempo l’aria umida preesistente nel corso pomeriggio favorirà lo sviluppo di focolai temporaleschi sulla pedemontana lombarda verso l’Emilia occidentale e l’alta Toscana con qualche rovescio tra la fine del pomeriggio e la sera anche nel milanese e in Liguria.



Al Centrosud tempo instabile con fenomeni a carattere di rovescio o isolato temporale inizialmente tra Toscana, Umbria e alto Lazio poi verranno coinvolti anche il resto del Lazio e in modo più significativo anche Campania, Abruzzo, Molise, Puglia fino alla Calabria nord-occidentale.



In serata tregua dai fenomeni sul settore tirrenico con fenomeni che si concentrano sul medio Adriatico, nella notte fase instabile sulla Toscana .



La quota neve sui monti sarà in calo tra sera e notte con nevicate su Appennino centro-settentrionale fino anche 800-1000 metri su quello tosco-emiliano e tra 1000-1400 metri sul settore appenninico umbro-marchigiano e abruzzese.



FOCUS LIGURIA

Sulla Liguria ad inizio giornata cielo sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti su estremo Ponente ed estremo Levante. Nel pomeriggio qualche annuvolamento in più con qualche pioggia possibile nello spezzino e nell’estremo Ponente. Tra tarda sera e notte qualche rovescio potrà interessare anche la Liguria centrale e il genovese.



Oggi e domani forti venti di Tramontana: si tratta di venti settentrionali che soffieranno da terra e potrebbero spingere le eventuali chiazze di petrolio verso il mare aperto



PREVISIONI PER LUNEDÌ

Lunedì miglioramento più diffuso anche al Nordest con qualche residua precipitazione ancora sull’ Emilia Romagna con fiocchi di neve in Appennino fino ai 700 metri. Nel pomeriggio rischio qualche rovescio nella fascia prealpina del Veneto. Al Centrosud al mattino ancora instabile in gran parte del Centro, lungo il tirreno fino alla Calabria e fino al nord della Puglia, con neve su Appennino centrale anche fino 700-800 metri nel settore umbro-marchigiano e con rovesci e temporali localmente forti sul Lazio-centro-meridionale e in Campania. Resiste il sole sullo Ionio e in Sicilia. In Sardegna qualche rovescio solo al mattino nel nordest dell'Isola.



Nel pomeriggio migliora al Centro con fenomeni in esaurimento e le prime schiarite a iniziare da nord con qualche residuo rovescio tra basso Lazio, Abruzzo e Molise. Fase spiccatamente instabile sulle regioni peninsulari del Sud con piogge, rovesci temporali sparsi che potrebbero risultare forti su bassa Campania, nordovest della Calabria e Puglia; qualche rovescio anche sul nordest della Sicilia.



Temperature minime in calo anche sensibile al Centronord, massime in ulteriore calo al Centrosud. Giornata molto ventosa con Maestrale forte su Tirreno, Calabria e Isole maggiori con raffiche anche oltre 80-90 km/h fino a sfiorare i 100 km/h sulla Sicilia. Tempo in miglioramento in serata anche al Sud con gli ultimi rovesci tra Calabria e Salento.



PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI

Martedì inizierà una fase in cui le correnti in quota si disporranno da ovest con l’afflusso di aria mitigata in un contesto di tempo in miglioramento. Non si tratterà di correnti del tutto asciutte e i venti occidentali al suolo su zone tirreniche ed estremo Nordest potranno favorire degli annuvolamenti.



Nel dettaglio sarà una giornata abbastanza soleggiata: le aree che vedranno annuvolamenti maggiori alternati al sole saranno dunque l’estremo Nordest e il settore tirrenico, specie su alta Toscana, tra basso Lazio e Campania dove nel corso della giornata non si esclude qualche isolato fenomeno.



Temperature minime in calo al Sud, in rialzo sul medio tirreno. Massime quasi ovunque in rialzo, tranne che nella zona dello Ionio, con rialzi più significativi sull'Adriatico per effetto dei venti di Libeccio che soffieranno anche moderati in gran parte del Centrosud.



Questo flusso occidentale proseguirà anche nei giorni successivi ancora con pochi effetti e con temporanei passaggi nuvolosi probabilmente più frequenti al Centrosud tra la fine di giovedì e venerdì.