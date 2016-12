che mercoledì in giornata porterà i primi effetti in Sardegna e sulle Alpi occidentali per poi coinvolgere entro notte il Nordovest e giovedì anche il Nordest e buona parte del Centro, specie tra l’interno e le zone tirreniche.

si attenuerà del tutto solo nella giornata di mercoledì. Oggi al Sud - affermano i- sarà ancora alto il rischio di temporali, mentre nelle regioni centrali i fenomeni saranno più isolati rispetto a ieri. Domani ancora residua instabilità seppur in attenuazione con le temperature che torneranno ad aumentare gradualmente anche sul medio Adriatico e poi al Sud, mentre al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna proseguirà il, con anomalie termiche anche di 5-7 gradi. In molte città del Nord nella scorsa notte le minime hanno fatto registrare valori prossimi a quelli che dovrebbero essere le massime di questo periodo.

Previsioni per lunedì - Nubi con rovesci e temporali più diffusi nel pomeriggio nelle regioni meridionali, zone interne e ioniche della Sicilia, Appennino centrale e Lazio. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto dell’Italia, salvo dei brevi e isolati rovesci o temporali pomeridiani su Alpi occidentali e lombarde. Temperature massime in rialzo sul medio Adriatico e in Campania, con ancora punte oltre i 30 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti deboli, con locali rinforzi nelle aree temporalesche.



Terremoto: il tempo sulle zone del sisma