Meteo, temperature sotto le medie stagionali

Previsioni per domenica. E’ tornato il sole in gran parte del Sud e della Sicilia. Nelle prossime ore nuvolosità variabile al Centro-nord sostanzialmente con tempo asciutto e con qualche pioggia locale su ovest e sud Sardegna, bassa Toscana e con coinvolgimento verso sera anche del resto della Sardegna del Lazio e del nord della Campania. In serata deboli fenomeni possibili anche tra Valle D’Aosta, Alpi lombarde, Alpi marittime e Ponente ligure con quota neve in montagna fino a 900-1500 metri. Nella notte qualche pioggia isolata tra Piemonte e Ponente ligure con neve sulle Alpi occidentali anche fino ai 700 metri, qualche pioggia anche tra Polesine e Romagna. Fenomeni in intensificazione sul medio Tirreno e in Sardegna con possibili rovesci, in estensione fino all'Abruzzo con quota neve in montagna intorno ai 1400 metri. Temperature in lieve calo al Nord, lievi rialzi al Centro. Venti localmente moderati in Salento e in Sardegna. Nella notte venti in intensificazione da est sull'alto Adriatico.