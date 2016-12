Meteo, temperature sotto le medie stagionali

Nella giornata di venerdì nuovo peggioramento del tempo per il passaggio di una veloce perturbazione che, spinta da correnti nord-occidentali, attraverserà tutta l’Italia: le piogge quindi torneranno a interessare molte zone del Paese . I fenomeni più forti colpiranno Romagna, Marche e regioni tirreniche : in particolare, il rischio maggiore riguarderà Lazio, Campania e Calabria. Sulle Alpi invece tornerà a cadere la neve; qualche nevicata in serata imbiancherà anche i rilievi del Centro. Sabato netto miglioramento del tempo i n gran parte del Paese, in attesa però di un nuovo aumento della nuvolosità nel corso della giornata di domenica. Le temperature nei prossimi giorni si manterranno quasi ovunque di qualche grado inferiori alle medie stagionali. Vale la pena di sottolineare le deboli gelate previste all’alba di sabato al Nord e, localmente, al Centro.

Previsioni meteo per venerdì - Al mattino nevicate su gran parte di Alpi e Prealpi intorno a 800-1000 metri; qualche debole pioggia in Lombardia e Triveneto, rovesci e temporali nelle zone interne e versanti tirrenici di Centrosud e Sardegna. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nordovest; ancora piogge e rovesci su gran parte del Nordest e al Centrosud. I fenomeni più forti colpiranno Romagna, Marche e versante tirrenico. Le precipitazioni saranno invece meno probabili e più deboli in Puglia, nell’area del medio Adriatico e sulle zone ioniche. Nel settore occidentale della Sicilia qualche rovescio, specialmente verso sera. Temperature massime in calo nelle regioni settentrionali, con poche variazioni altrove. Intensi venti occidentali sui mari di ponente, in rinforzo dalla sera anche nelle valli alpine per Foehn, al Nordest per venti di Bora e al Sud da ovest-sud ovest. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio-basso in tutta l’Italia (IdA pari a 75).