Meteo, temperature sopra la media: caldo e afa "invadono" l'Italia

Per tutto il fine settimana farà caldo in Italia con temperature da piena estate, tipiche del mese di luglio. Lontano dai litorali, dove cioè non si avvertirà la mitigazione del mare e dei venti di brezza le temperature toccheranno e supereranno ancora diffusamente i 30 gradi con punte di 33-34 gradi. In Val Padana e nelle valli interne il caldo sarà accentuato dalla sensazione di afa.

A inizio settimana il tempo resterà prevalentemente soleggiato anche se, rispetto agli ultimi giorni, aumenterà l'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi con lo sviluppo di numerosi temporali di calore su Alpi e zone interne del Centrosud e delle Isole maggiori; alcuni temporali sconfineranno lungo le coste tirreniche e sulle pianure del Nordovest. Dal punto di vista termico, la prossima settimana proseguiranno calura e afa: da mercoledì, anzi, il caldo potrebbe accentuarsi ulteriormente, questa volta soprattutto al Centrosud.



Le previsioni per sabato 6 giugno - Sabato giornata soleggiata e molto calda. Al mattino qualche annuvolamento significativo solo all'estremo Sud. Durante il pomeriggio aumenterà il rischio di temporali attorno ai rilievi, soprattutto su Alpi centrali, Appennino meridionale e interno della Sicilia con sconfinamenti fin lungo le coste del basso Lazio, della Campania, della Calabria tirrenica, del sud della Sicilia; possibili fenomeni anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.



Temperature senza grandi variazioni: massime diffusamente oltre 30 gradi, con punte fino a 33-34 gradi nelle zone interne e pianeggianti, con clima a tratti afoso. Venti deboli, a prevalente regime di brezza.



Previsti nel pomeriggio di sabato 35 gradi a Sassari, 34 gradi a Brescia, Firenze, Verona, 33 gradi a Bolzano, Grosseto, Roma, Alghero, 32 gradi a Bergamo, Milano, Piacenza, Treviso, Udine, Perugia, Pisa, Viterbo.



Le temperature massime in alcuni casi risultano sopra le medie stagionali anche di 5-7 gradi. A causa dell'aumento dei tassi di umidità le temperature percepite risulteranno superiori a quelle registrate dai termometri anche di 3-4 gradi.



Le previsioni per domenica 7 giugno - Domenica al Nord cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi nel pomeriggio aumenteranno le nubi nelle zone alpine e prealpine dove saranno possibili locali temporali o brevi rovesci che tra sera e notte potrebbero sconfinare verso le vicine pianure del Piemonte e dell'alta Lombardia. Al Centrosud e Isole, dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio aumenterà l'instabilità nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo, lungo l'Appennino meridionale e nelle zone interne montuose delle Isole dove saranno possibili alcuni rovesci o temporali. Prevalenza di sole tutto giorno sulle coste adriatiche. In serata l'instabilità tenderà ad esaurirsi. Temperature senza grandi variazioni con ancora un clima molto caldo.



La tendenza per la prossima settimana - All'inizio della settimana le nostre regioni settentrionali verranno lambite dalla coda di una perturbazione atlantica in transito a nord delle Alpi; il Sud, invece, risentirà degli effetti di una circolazione di aria umida e a tratti instabile presente nel sud dei Balcani. Di conseguenza, al Nord avremo nuvolosità variabile: sin dal mattino nubi su Alpi e Prealpi, Piemonte e Lombardia, dal pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali attorno ai rilievi, sulla pianura piemontese e su quella lombarda occidentale. Nel resto del Nord cielo sereno o poco nuvoloso.



Al Centro, dopo una mattinata con tempo soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno alcuni locali temporali nelle zone interne del Lazio e sui rilievi tra Abruzzo e Molise. Al Sud e in Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso sin dal mattino con locali rovesci su Salento e Calabria.



Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rovesci e temporali su Puglia meridionale, Basilicata, bassa Campania, Calabria, zone interne della Sicilia e della Sardegna.Temperature senza grandi variazioni, clima ancora caldo, afoso, con valori sensibilmente sopra la norma al Centronord.



Anche martedì l'instabilità sarà particolarmente accentuata intorno ai rilievi della Penisola e sulle pianure del Nordovest, dove risulterà maggiore il rischio di rovesci e temporali. Per la prossima settimana non si prevede alcuna significativa attenuazione della calura e dell'afa: soltanto l'estremo Nordovest potrà beneficiare di una contenuta attenuazione nella prima parte della settimana. Da metà settimana in avanti, anzi, il caldo potrebbe accentuarsi ulteriormente, questa volta soprattutto al Centrosud.