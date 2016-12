Meteo, temperature miti: l'inverno resta lontano

5 dicembre 2016 11:37 Meteo, temperature miti: lʼinverno resta lontano Si preannuncia una settimana allʼinsegna del tempo stabile su buona parte dellʼItalia, rischio temporali in Sicilia e Sardegna

Si preannuncia una settimana all'insegna del tempo stabile, quindi senza piogge e nevicate, in quasi tutto il Centro-nord dove, il progressivo rinforzo dell’alta pressione, causerà un aumento del rischio nebbie in Val padana a partire da metà settimana, oltre ad un netto peggioramento della qualità dell’aria nei grandi centri urbani, dove la concentrazione di polveri sottili è già elevata. L’estremo Sud e le Isole maggiori- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- , sin da lunedì vedranno un peggioramento, a causa di un’area depressionaria in spostamento dalla Penisola iberica al Nord Africa, che determinerà una fase di maltempo prima sulla Sardegna e, tra martedì e mercoledì, anche in Calabria e Sicilia dove le precipitazioni potrebbero risultare localmente intense.

In questa parte del Paese il miglioramento del tempo arriverà con il Ponte dell’Immacolata quando l’alta pressione si estenderà a tutta l’Italia. Le temperature si manterranno prossime o poco superiori alla norma. Il meteo delle prossime ore.



Previsioni meteo per lunedì. In pianura al Nord nubi e nebbie parziale dissolvimento, più soleggiato sui settori alpini. Al Centro tempo abbastanza soleggiato con qualche nube in Toscana e Marche; al Sud nuvolosità in aumento nelle zone ioniche con qualche pioggia occasionale, in Sicilia cielo nuvoloso ma senza precipitazioni di rilievo. Sulla Sardegna col passare delle ore aumenta il rischio di piogge e rovesci in particolare sul versante orientale dell’Isola, in intensificazione verso sera. Nella notte rischio di nebbia Val Padana e nelle valli del Centro. Venti di Scirocco moderati su Tirreno e canale di Sicilia con rinforzi sulla Sardegna.