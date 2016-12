24 gennaio 2015 Meteo: temperature invernali in tutta Italia, ma il Nord è baciato dal sole A causa del vortice di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola anche sabato piogge sparse bagneranno il Sud e il Medio Adriatico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:46 - Ci attendono giornate dal sapore invernale, anche se nuvole e piogge spezzeranno l'Italia in due. In particolare a causa del vortice di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola anche sabato piogge sparse bagneranno il Sud e il Medio Adriatico, con nevicate sull'Appennino, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche splenderà il sole.

Le temperature non subiranno grandi variazioni perché alle alte latitudini continueranno a scorrere, intense, delle correnti di origine atlantica, che hanno il merito di sbarrare la strada alla discesa di masse d'aria gelida verso l'Europa Meridionale.



Le previsioni per domenica 25 gennaio - Domenica però l'alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre si espanderà verso più alte latitudini fino a occupare le Isole Britanniche e lambire la Penisola Scandinava: in tal modo nel Nord Europa si arresterà il flusso dei venti atlantici e le gelide correnti polari riusciranno a scivolare verso sud, fino a raggiungere l'Italia, dove daranno nuovo vigore al vortice di bassa pressione.



La tendenza per la prossima settimana - Tra domenica e lunedì quindi ci sarà un brusco abbassamento delle temperature, più evidente sul versante adriatico e al Sud, con il freddo accentuato dai venti gelidi che soffieranno intensi specie al Centrosud.



Il maltempo invece dividerà in due l'Italia. Mentre al Nord, nel Medio Tirreno e in Sardegna splenderà il sole, piogge a tratti forti bagneranno le regioni centrali adriatiche e il Sud. La pioggia sarà accompagnata da nevicate fino a quote molto basse sul versante adriatico dell'Appennino Centrale, con qualche fiocco che specie lunedì potrebbe spingersi fin sulle coste di Abruzzo e Molise, mentre sull'Appennino Meridionale e sui rilievi della Sicilia la neve cadrà oltre 600-1000 metri.



Le piogge più intense, con il rischio di veri e propri nubifragi, interesseranno soprattutto il Salento, la Calabria, il versante tirrenico della Sicilia e la Sardegna Orientale.



Il freddo ci accompagnerà anche nelle giornate di martedì e mercoledì, ma parzialmente attenuato e con piogge meno diffuse e meno intense, mentre sull'Appennino si vedrà ancora qualche debole nevicata (fino a quote collinari sull'Appennino Abruzzese e Molisano, oltre 600-900 metri sui rilievi del Sud).



Giovedì il vortice di bassa pressione dovrebbe invece abbandonare definitivamente la nostra Penisola per lasciare il posto a più miti correnti atlantiche: nella seconda parte della prossima settimana quindi dovremmo godere di temperature più miti, mentre nuvole e piogge dovrebbero tornare a interessare il Nord Italia, con nuove nevicate sulle Alpi.