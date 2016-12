Meteo, temperature in ribasso da Nord a Sud: da venerdì generale miglioramento fino a Ferragosto

Previsioni per giovedìGiovedì al Nord residue piogge o rovesci in mattinata in Romagna ma con tendenza successiva a schiarite; nel pomeriggio prevarrà il sole con occasionali brevi rovesci nelle Prealpi del Nordest. Al Centro nuvolosità variabile, con rovesci dapprima nelle Marche e in Umbria poi in giornata anche su Abruzzo, Molise e basso Lazio. Al Sud e nelle Isole tempo inizialmente buono ma con i primi temporali nel nord della Campania; in giornata, specie dal pomeriggio rovesci o temporali in propagazione a Basilicata, Puglia e verso sera anche nel nord della Calabria. Nel pomeriggio isolati temporali non esclusi anche nel nord-est della Sardegna. In Sicilia qualche occasionale piovasco potrebbe giungere a fine giornata il settore nord-orientale. Temperature massime in sensibile calo nelle regioni centrali adriatiche e decisamente sotto le medie stagionali al Centronord. Previsti ad esempio 22 gradi per Campobasso, 23 gradi per Udine, Trieste, Rimini, 24 gradi per Bergamo, Cuneo, Novara, Venezia, Bologna, Ancona, L’Aquila, Perugia, 25 gradi per Aosta, Brescia, Milano, Torino, Piacenza, Trento, Treviso, Verona, Pescara, 26 gradi per Imperia, Bolzano, Rieti, Viterbo, 27 gradi per Genova, Firenze e 28 gradi per Roma. Per Crotone, Reggio Calabria, Taranto, Lecce, Catania previsti 32 gradi, per Messina 31 gradi. Venti moderati settentrionali sull’alto Adriatico e su gran parte del Centrosud, con i mari che risulteranno mossi, fino a molto mossi il mare e canale di Sardegna.