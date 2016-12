3 dicembre 2016 11:04 Meteo, temperature in lieve calo: freddo normale per il periodo Weekend nuvoloso con rischio di nebbia. Sabato molte nubi al Nord, su Toscana e Liguria

L’area di alta pressione presente sull'Italia (riconducibile alla “configurazione a omega” presente a livello europeo) è destinata lievemente ad indebolirsi. Le conseguenze saranno più evidenti in termini di maggiore nuvolosità, mentre le eventuali precipitazioni saranno molto deboli e scarse. Nella prima parte della prossima settimana sembra ormai molto probabile un peggioramento del tempo sulle Isole maggiori, in estensione mercoledì anche all'estremo Sud, per l’avvicinarsi al Mediterraneo occidentale di un’area depressionaria attualmente ad ovest della penisola Iberica. Attenzione perché le precipitazioni potrebbero risultare a tratti intense sul versante tirrenico della Sardegna, in Sicilia e sui settori ionici. "Sul Nord Italia - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l’alta pressione garantirà una lunga fase di tempo stabile. Le temperature, dopo un lieve rialzo in questi ultimi giorni, nel weekend tenderanno nuovamente a calare portandosi su valori ovunque in linea con le medie del periodo". Ecco il meteo delle prossime ore.

Previsioni per sabato. Tempo ancora abbastanza soleggiato su settore alpino centrale, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e nella prima parte della giornata anche sulla Sicilia. Nel resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con la nuvolosità più densa al Nord e anche su Toscana, Umbria e Marche, dove non si esclude la possibilità di qualche pioviggine. Qualche pioggia debole e isolata nel corso della giornata sarà possibile lungo le coste dell’alto Adriatico fino alle Marche e nel nord-ovest della Sardegna. Tra sera e notte tendenza ad aumento della nuvolosità con qualche goccia di pioggia anche lungo le coste tra Abruzzo e Puglia garganica e nel sud ed est della Sicilia. Temperature massime in calo al Nord, regioni del medio Adriatico , Toscana e Sardegna. Il calo risulterà più sensibile al Nordovest. Venti da deboli a moderati orientali sull'Adriatico centro-settentrionale e da nord in Liguria. A fine giornata rinforzo dello Scirocco attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.