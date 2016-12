15 novembre 2016 15:37 Meteo, temperature in diminuzione ovunque

Piogge residue sulle regioni meridionali Massime in picchiata: valori sotto le medie stagionali

Con la perturbazione in allontanamento verso il Nord Africa, martedì ancora residue precipitazioni al Sud e Isole, dove si faranno i suoi effetti marginali. Nel resto d’Italia il rialzo della pressione garantirà una giornata nel complesso tranquilla. Mercoledì pressione in aumento sul nostro Paese, con tempo nel complesso buono, soleggiato soprattutto al Centro e con occasionali fenomeni solo nelle Isole. Le temperature pomeridiane, grazie alla prevalenza di bel tempo, saliranno in gran parte d’Italia, attestandosi attorno a valori normali per il periodo mentre le minime subiranno un generale calo, specie al Centronord, con il ritorno di deboli gelate in Valpadana. Poi però tra venerdì e sabato, sotto l’azione di due diverse perturbazioni, torneranno nuvole e piogge su tutta l’Italia.

Previsioni meteo per martedì. Schiarite già diffuse su Alpi, Nordest e medio Tirreno: in giornata, tali schiarite si allargheranno gradualmente anche sulle pianure del Nordovest. Ancora nuvole sul medio Adriatico e al Sud, con locali piogge o brevi rovesci ancora tra bassa Campania, Lucania, Puglia meridionale, Calabria e Isole, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Al mattino ancora qualche debole fenomeno in Abruzzo, con limite della neve in montagna oltre i 1100-1300 metri. Temperature massime quasi dappertutto in leggera diminuzione. Ventoso per venti nord-orientali su Tirreno e Mare di Sardegna. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto con valori pari a 85-90.