Meteo, temperature giù: arriva il freddo da Nord a Sud

Mercoledì le correnti di origine artica insisteranno sulle regioni meridionali, dove quindi farà ancora decisamente freddo, ma senza piogge o nevicate; tempo in miglioramento invece nel resto d’Italia dove il rialzo della pressione sarà accompagnato da prevalenza di cieli sereni e temperature massime in deciso rialzo, mentre nelle primissime ore del giorno non è da escludere qualche debole gelata anche sulle zone pianeggianti. Gli inizi di dicembre- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- saranno caratterizzati da prevalenza di tempo stabile anche se nelle pianure e nelle valli del Centro-nord, soprattutto di notte e al mattino, il clima resterà freddo e di stampo invernale, con il rischio di alcune gelate.



Previsioni meteo per martedì. Al Nordovest nuvolosità in attenuazione nel corso del giorno, cielo sereno o poco nuvoloso al Nordest e in Emilia, lungo le regioni tirreniche fino alla Campania e in Sardegna. Più nuvolosità altrove, compatta su medio versante Adriatico, tra Romagna e Molise, dove saranno possibili nel corso della giornata deboli piogge isolate sulle coste e deboli nevicate a bassa quota nell'interno. Qualche rovescio non escluso anche su Calabria, Sicilia meridionale e orientale. Temperature massime in calo quasi ovunque, in modo più sensibile al Nord. Venti intensi al Centro-sud con raffiche anche di 80-90 km/h e mari molto mossi o agitati: attenzione al rischio di mareggiate sulle coste adriatiche. I venti saranno in attenuazione in pianura al Nord, ma una forte Tramontana insisterà in Liguria. La prossima notte temperature in calo ovunque con gelate diffuse al Nord.