Meteo, temperature fino a 40 gradi

“L'Anticiclone Nord-Africano occuperà stabilmente gran parte del continente europeo, compresa la nostra Penisola, ancora per molti giorni. Ci attendono quindi condizioni di tempo soleggiato e per lo più stabile - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - senza perturbazioni di rilievo probabilmente fino a metà luglio; anche caldo e afa si faranno sempre più pesanti col passare dei giorni, con l'aria bollente di origine sahariana che nei prossimi giorni continuerà a scorrere sulle nostre regioni. La prossima settimana le temperature estreme andranno a coinvolgere anche le regioni del Sud e del versante adriatico. Si potranno toccare punte vicine ai 40 gradi".

PREVISIONI PER OGGI (SABATO) - Oggi condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutta l'Italia, con un po' di nubi sparse su Prealpi e Nordest e qualche breve e isolato temporale pomeridiano di calore sulle Alpi, più probabile su quelle occidentali, e sui monti della Calabria. Caldo e afa in aumento, con punte massime nel pomeriggio di 35-37 gradi al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

PREVISIONI PER DOMANI - Domenica, in tutta Italia, cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde occasionali fenomeni di instabilità nelle aree alpine, prealpine e sull'Appennino settentrionale. Caldo e afa sempre intensi e diffusi, con temperature in ulteriore lieve rialzo al Nord. Venti deboli.

MINISTERO DELLA SALUTE SULL'ONDATA DI CALDO SABATO 4 LUGLIO BOLLINO ROSSO (livello 3) IN 6 CITTA': A BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, MILANO, PERUGIA, TORINO - Il livello 3 indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

DOMENICA 5 LUGLIO BOLLINO ROSSO (livello 3) IN 10 CITTA': A BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, FIRENZE, MILANO, PERUGIA, RIETI, ROMA, TORINO, TRIESTE LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA - Lunedì e martedì l'aria calda nord-africana andrà a investire con maggiore decisione l'intera Penisola. Il caldo sarà eccezionale dappertutto, con tempo ovunque soleggiato. Lunedì, in particolare, tempo soleggiato e generalmente privo di precipitazioni sulle regioni peninsulari e sulle Isole, al Nord persisterà la possibilità di temporali di calore soprattutto in montagna, ma in locale estensione alle pianure del Nordovest. Mercoledì la coda di una perturbazione atlantica sfiorerà le regioni nord-orientali, con possibili temporali anche sulla pianura veneta e su quella friulana nella seconda parte della giornata. Sarà questa, probabilmente, la giornata in assoluto più calda all'interno di questa ondata di calore che sta investendo l'Italia. Da giovedì si attende una lieve attenuazione del caldo dapprima al Nord, in seguito anche lungo l'Adriatico.