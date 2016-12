Meteo, temperature ancora miti

10:46 - Le festività si chiudono in compagnia del bel tempo in gran parte del territorio. Si attenuano, infatti, gradualmente le fredde e instabili correnti balcaniche a favore di un temporaneo ripristino dell’alta pressione che, tuttavia, lascerà spazio nei due o tre giorni successivi alle nubi portate da una debole perturbazione. Temperature comunque sopra la media stagionale.

Verso il fine settimana - secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo - si avvicinerà infatti nuovamente l’alta pressione col proprio carico di aria mite che, in questa incessante altalena termica, riporterà le temperature su livelli primaverili con picchi che questa volta si prospettano localmente oltre i 20 gradi.



PREVISIONI OGGI



Tempo prevalentemente soleggiato, salvo ancora qualche annuvolamento su medio-basso Adriatico, zone ioniche e sulla Sicilia tirrenica, ma con rischio molto basso di precipitazioni. Nel corso della giornata un po' di nubi potranno andare a interessare anche la Sardegna, la Liguria e la Toscana.



Temperature massime in lieve ripresa al Sud grazie alla parziale attenuazione dei venti freddi di Tramontana che comunque soffieranno ancora moderati, anche forti nel Salento, sull’alto Ionio e nell’area dello stretto di Messina. Previsti 5 gradi per Campobasso, 6 gradi per Potenza, 8 gradi per Aosta, Brescia, 9 gradi per Bergamo, Novara, Bologna, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia, Verona, L’Aquila, Lecce, 10 gradi per Cuneo, Milano, Trento, Trieste, Ancona, Perugia, Bari, 11 gradi per Torino, Bolzano, Trento, Pescara, Brindisi, Crotone, Taranto, 12 gradi per Firenze, Pisa, Rieti, Viterbo, Catanzaro, 13 gradi per Imperia, Grosseto, Roma, Napoli, 14 gradi per Genova, Lamezia, Sassari, 15 gradi per Reggio Calabria, Catania, Messina, Trapani, Alghero, Cagliari, 16 gradi per Palermo e Olbia.



EFFETTO WIND CHILL: CALO DELLE TEMPERATURE ACCENTUATO DAL VENTO



Il brusco calo termico viene ancora più intensamente percepito a causa dei venti settentrionali che soffiano anche intensamente. Il vento è il responsabile della maggiore sensazione di freddo per l'effetto wind chill: le temperature percepite, infatti sono nettamente inferiori rispetto a quanto segnato sui termometri. La percezione del freddo viene accentuata perché il vento aumenta la velocità con cui il calore corporeo si disperde. Allo stesso modo anche l'umidità influisce sulla temperatura percepita sia nelle giornate calde che nelle giornate fredde. Le particelle d'acqua nelle giornate afose, rallentano il processo di raffreddamento del corpo grazie all'evaporazione del sudore, mentre nelle giornate invernali e uggiose aumenta la sensazione di freddo. Per fare un esempio con una temperatura effettiva di 1 grado e vento che soffia a 50 km/h la temperatura percepita dal nostro corpo è di -6 gradi, con una temperatura di -2 gradi e vento con raffiche fino a 40 km/h la percepita è addirittura di -10 gradi.



PREVISIONI DOMANI



Mercoledì prevalenza di nuvole basse in gran parte della Val Padana, con qualche nebbia mattutina; nuvole anche in Liguria, Toscana e Sardegna con qualche goccia di pioggia o pioviggine in giornata su Levante ligure, coste toscane, in serata anche su coste laziali. Più soleggiato nel resto dell’Italia con un po’ di nuvole in arrivo tra sera e notte anche in Sicilia e sul basso Ionio. Minime in lieve calo al Sud, con deboli e locali gelate al Nord e regioni peninsulari; massime con poche variazioni. Venti deboli salvo residui rinforzi da nord nel Salento.



TENDENZA SETTIMANA. NEL WEEKEND TEMPERATURE ECCEZIONALMENTE ALTE



Giovedì un po' di nubi basse sulla Pianura Padana, regioni del versante tirrenico, nelle Isole e in Calabria. Più soleggiato sulle Alpi, in Puglia e lungo il medio Adriatico; non si prevedono precipitazioni di rilievo. Venti in prevalenza deboli e temperature nella norma. Venerdì ampie schiarite al Centronord con ancora un po’ di nuvole su Medio Adriatico, Sud e Isole ma con scarse precipitazioni. Durante il fine settimana si conferma la possibilità di temperature eccezionalmente alte su tutta l'Italia per l'arrivo di correnti calde associate a un forte Anticiclone delle Azzorre; localmente le temperature potranno salire ancora di più per l’effetto dei venti di Foehn.