Meteo: tanto sole al Centronord, ancora instabile al Sud

In molte zone del Centrosud sono ancora evidenti gli effetti del transito di un nucleo di aria instabile associato a un vortice in quota il cui centro d’azione si trova posizionato a ridosso delle estreme regioni meridionali. Infatti, ancora per 24-36 ore saranno possibili precipitazioni e raffiche di Tramontana , con temperature inferiori alla media specie sul medio Adriatico e al Sud. Nel frattempo sull’Europa occidentale si è consolidato un promontorio anticiclonico che tenderà ad estendersi sempre più versi nord-est abbracciando gradualmente anche le nostre regioni, a partire da quelle settentrionali e occidentali. L’aria calda sub-tropicale che accompagna l’alta pressione si spingerà fin sull’Europa centrale, in Inghilterra, sul Mare del Nord, sull’area del Baltico meridionale e successivamente anche sull’Europa orientale dove il caldo si farà sentire in maniera pesante con un’anomalia termica anche oltre i 10 gradi sopra la media. Da giovedì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l’alta pressione tenderà ad abbracciare anche le nostre regioni centro-meridionali riportando ovunque tempo stabile e clima decisamente caldo, specie verso il fine settimana quando le massime riusciranno a toccare punte di 35 gradi

Previsioni per martedìAl Nord tempo bello e soleggiato in tutte le regioni; temperature massime in leggero rialzo in pianura, ma ancora inferiori alla media in Romagna a causa dei freschi venti di Bora e in calo sulle Riviere liguri; venti deboli; Mar Ligure poco mosso, mare mosso a ridosso dell’Emilia Romagna, poco mosso più a nord. Al Centro nubi e qualche piovasco fra Abruzzo e Molise, ma in attenuazione dal pomeriggio; qualche nuvola anche fra Marche e Umbria, e lungo l’Appennino laziale; prevalenza di sereno altrove; massime stazionarie o in lieve calo (valori ancora inferiori alla media sul settore adriatico); venti moderati settentrionali e mare mosso o molto mosso l’Adriatico, mosso al largo il Tirreno. Al Sud nubi più o meno estese, particolarmente insistenti su Calabria, Basilicata, Puglia centro-meridionale e rilievi campani dove non mancheranno locali piogge o temporali a carattere intermittente; massime in calo con valori in molti casi sotto la norma; venti moderati o forti settentrionali e mare mosso l’Adriatico, poco mossi o mossi gli altri. In Sicilia tempo instabile nel settore centro-orientale dove non mancheranno nubi e locali rovesci, maggiori schiarite a ovest; massime in ulteriore calo con valori sotto la media; venti intensi settentrionali e mari mossi o molto mossi. In Sardegna tempo bello e soleggiato; massime stazionarie; venti intensi settentrionali, specie sul Tirreno che resterà molto mosso.