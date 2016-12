Meteo, sull'Italia splende il sole

Le previsioni per oggi - Quella di oggi sarà una giornata di bel tempo con prevalenza di sole soprattutto al Centronord e in Sardegna. Un po' di instabilità persisterà, invece, al Sud dove le nubi si faranno localmente compatte e accompagnate da locali rovesci, in particolare fra Puglia settentrionale, Irpinia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale tra la tarda mattinata e il pomeriggio: in serata tendenza a generale miglioramento. Temperature in flessione lungo l'Adriatico e al Sud, stazionarie o in lieve aumento nelle altre zone con punte fino a 27-28 gradi. Ventoso per venti settentrionali in gran parte del Centrosud.



Le previsioni per lunedì - Lunedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia: da segnalare soltanto qualche innocua velatura in transito al Nord e qualche annuvolamento mattutino in pianura tra Veneto ed Emilia. Temperature massime senza grandi variazioni, con valori al di sopra delle medie stagionali al Nord, nelle regioni tirreniche e sulla Sardegna: qui si potranno toccare i 27-28 gradi. Valori, invece, più contenuti al Sud, complice una moderata ventilazione da Nord.



Le previsioni per la prossima settimana - Nel corso della prossima settimana l'alta pressione si estenderà con maggiore decisione verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, lasciando in un primo momento leggermente scoperto l'estremo Sud. Al Sud, infatti, fino a martedì il clima resterà gradevole con temperature abbastanza contenute, grazie anche a una moderata ventilazione da Nord. A inizio settimana, pertanto, farà più caldo al Nord e sulle regioni tirreniche rispetto al Sud. Intorno a metà settimana, invece, le temperature aumenteranno anche al Sud, e il caldo si intensificherà in tutto il Paese. Al Nord mercoledì si raggiungeranno i primi 30 gradi della stagione. Giovedì, invece, i 30 gradi si toccheranno da Nord a Sud: al Centronord si potranno anche superare, mentre in Sardegna potremo addirittura sfiorare i 35 gradi. Si tratta di temperature sensibilmente oltre la norma. Il caldo giovedì sarà accentuato, con buone probabilità, dall'afa. Per quanto riguarda il tempo, avremo sole e stabilità atmosferica fino a giovedì, salvo qualche nube innocua di passaggio al Nord. Venerdì, mentre al Sud vivremo la giornata più calda della settimana con temperature anche sopra i 35 gradi, al Nord arriveranno piogge e temporali anche di forte intensità, che causeranno l'interruzione del caldo e dell'afa. Questa fase instabile, tra sabato e domenica, dovrebbe poi coinvolgere anche il Centrosud, e portare anche qui l'interruzione dell'intensa calura.