Meteo, su Sardegna e Sicilia resta ancora alto il rischio di piovaschi

Nelle prossime ore l’estremo Sud resterà alle prese con condizioni di instabilità determinate da un frastagliato sistema nuvoloso di origine nord-africana, mentre le regioni settentrionali vedranno una temporanea fase instabile a causa del settore marginale di una perturbazione in transito oltralpe che porterà qualche precipitazioni lungo le Alpi. Fra mercoledì e giovedì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- l’Anticiclone delle Azzorre tenderà a spingersi verso l’Europa centro-orientale abbracciando anche buona parte delle nostre regioni, ad eccezione della Calabria e delle isole maggiori che rimarranno esposte a condizioni di instabilità favorite dal sistema nuvoloso africano pronto a riorganizzarsi e a risalire, venerdì, verso le regioni tirreniche dove sarà probabilmente causa di precipitazioni localmente forti. In tutta questa fase il Centronord sarà interessato da una massa d’aria particolarmente mite che manterrà temperature in generale oltre la norma, mentre da venerdì il caldo Scirocco riporterà un’atmosfera dal sapore estivo al Sud dove non si escludono picchi intorno ai 30 gradi.

Previsioni per martedì . Giornata con prevalenza di sole e annuvolamenti passeggeri al Nord, con occasionali piovaschi sulle Alpi centro-occidentali dove sarà possibile qualche rovescio isolato in Calabria, nel sud della regione, in Sicilia e nel sud della Sardegna. Temperature stazionarie con valori al di sopra delle medie. Venti per lo più deboli.

Previsioni per mercoledì. La situazione non cambierà in modo significativo, con l’alta pressione in ulteriore rinforzo al Centronord e ancora una lieve instabilità all’estremo Sud e sulle Isole. Nel dettaglio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in gran parte d’ Italia, con ancora un po’ di nubi su Calabria, Sardegna meridionale e soprattutto Sicilia. Rovesci isolati su Calabria ionica, Sicilia, in particolare nel sud-est e nelle zone centro-meridionali. Venti quasi ovunque deboli, moderati nord-orientali sui mari meridionali. Temperature stazionarie o in lieve rialzo; notevole escursione termica fra l’alba e le ore pomeridiane a causa delle minime in buona parte inferiori alla norma e le massime nuovamente oltre la media in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche. Ad esempio a Torino si passerà dai 12°C dell’alba a 24°C pomeridiani, a Milano, Verona, Bologna e Roma da 13°C a 25°C, a Firenze da 14°C a 26°C, a Perugia da 9°C a 24°C.