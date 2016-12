11 dicembre 2015 Meteo, stabilità cronica in questo dicembre anomalo Lʼalta pressione continuerà a dominare la scena sullʼEuropa Centromeridionale e nel Mediterraneo anche nei prossimi giorni. Niente piogge e niente neve sullʼItalia, solo nebbia e smog

Il robusto e persistente anticiclone si estende per oltre 6000 chilometri dalle Azzorre fino all'Ucraina, con il suo massimo di pressione tra il Nord Italia e la Corsica. Quindi dovremo ancora fare i conti, soprattutto al Nord, con le nebbie e con una qualità dell'aria pessima, mentre al Centrosud - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - la situazione sarà migliore grazie a una moderata ventilazione. Secondo le proiezioni a lungo termine non si prospettano cambiamenti significativi e non arriveranno perturbazioni per tutta la seconda decade del mese, almeno fino al giorno 20, e probabilmente anche oltre.

Previsioni per venerdìNebbie al mattino soprattutto fra Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto, dove in parte tenderanno a persistere anche durante il pomeriggio. Un po' di nuvole trasportate da venti di Tramontana fra le regioni del medio Adriatico e quelle meridionali. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato a parte qualche addensamento sul Mar Ligure. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione.



SMOG: in molte zone della Pianura Padana superata la soglia limite per due settimane consecutive

La qualità dell'aria risulta pessima soprattutto sulle pianure di Veneto e Lombardia. Giovedì 10 dicembre a Como si è registrata una concentrazione di polveri sottili PM10 pari a 82 µg/m3. Situazione preoccupante anche a Meda con una concentrazione di 88 µg/m3. A Vicenza concentrazione di polveri sottili di 77 µg/m3. Ricordiamo che la soglia limite per la salute umana è pari a 50 µg/m3.