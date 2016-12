Meteo, stabile fino a giovedì: aria artica nel weekend

Previsioni per martedì Nelle prossime ore avremo ancora nubi compatte in Toscana e nel Levante ligure : nuvolosità persistente anche in gran parte della Pianura Padana e sull'alto Adriatico. Più soleggiato nel resto d'Italia. Nel corso della serata nuovo aumento della nuvolosità al Nord con le prime locali nebbie, nella notte nebbie nelle valli del Centro e sul medio-basso versante adriatico. Temperature massime stazionarie o in leggero calo.

Previsioni per mercoledìPiù spazi di sole nel pomeriggio al Nord, con nebbie però a inizio giornata in pianura e nubi persistenti su Levante Ligure e Venezie. Al Centrosud nuvolosità irregolare nelle regioni tirreniche e in Sardegna, prevalenza di sole altrove. Nebbie al mattino nelle valli del Centro e in Puglia, dalla tarda serata più diffuse specialmente al Centronord. Temperature in rialzo al Nord. Venti di Maestrale in intensificazione su Sardegna e Canale di Sicilia.