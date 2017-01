Meteo: sotto l'Albero restano poche nebbie, ma smog elevato al Nord

26 dicembre 2016 10:25 Meteo: sotto lʼAlbero restano poche nebbie, ma smog elevato al Nord Il potente anticiclone di Natale si estende sullʼEuropa occidentale. In montagna fino a 15 gradi sopra la norma

Lunedì di Santo Stefano e martedì situazione meteo ancora bloccata, con l’alta pressione dell’Anticiclone di Natale sempre stabilmente posizionata sul Mediterraneo Occidentale ed estesa fino a lambire la nostra Penisola, dove quindi ci attendono un altro paio di giornate senza piogge significative e senza neve, con scarsa presenza di nebbie. Eccezionalmente miti anche le temperature, in particolare al Nord in montagna e in collina, con massime che rimarranno ben al di sopra delle medie stagionali. A partire da mercoledì 28 dicembre, però, l’alta pressione si rafforzerà sull’Europa centro-orientale: in questo modo lungo il suo margine orientale scivoleranno verso Sud delle gelide correnti settentrionali che lambiranno anche il Sud Italia, favorendo un calo generalizzato delle temperature, intenso (fino a 10 gradi in meno) soprattutto nel medio versante adriatico e al Sud dove potrebbe comparire anche un po’ di neve a bassa quota nelle aree appenniniche. Nel complesso comunque i fenomeni (pioggia e neve) saranno davvero scarsi, perché le correnti in arrivo, di tipo continentale, saranno asciutte. Per la notte di San Silvestro si prospetta una situazione tranquilla in tutta Italia, a parte il rischio di un po’ di nebbia sulla bassa Pianura Padana.

Previsioni meteo per lunedì. A Santo Stefano prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni, con a tratti qualche nuvola in più solo su Liguria e coste toscane. Rispetto al giorno precedente anche qualche nebbia in più, al mattino, nelle valli del Centro (in particolare in Toscana). Temperature massime in ulteriore, lieve aumento al Centrosud. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA pari a 90-95).